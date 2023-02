Starbucks wprowadza zupełnie nowy produkt. "Kolejna rewolucja w kawie"

Oleato od Starbucks - kawa z dodatkiem oliwy z oliwek

Napoje Oleato ą wytwarzane z kawy arabica z dodatkiem "łyżki tłoczonej na zimno oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Partanna" – podała w oświadczeniu sieć Starbucks.

Cena waha się od 4,5 euro do 6,5 euro (4,80-6,90 USD) w zależności od wielkości kubka. Napoje zostały już wprowadzone do włoskich kawiarni sieci (w tym kraju o inspirującej kulturze kawiarnianej działa tylko 23 lokali sieci Starbucks).

Napoje Oleato zostaną później wprowadzone na wybranych rynkach na całym świecie, począwszy od południowej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych wiosną, a później w Japonii, na Bliskim Wschodzie i w Wielkiej Brytanii.

Jak smakuje Oleato - kawa z oliwą z oliwek?

Młodzi goście kawiarni Starbucks w centrum Mediolanu, z którymi rozmawiali reporterzy Reutersa, pozytywnie ocenili inicjatywę.

„To dziwny pomysł… ale jest w nim coś innego i moim zdaniem może bardziej spodobać się obcokrajowcom niż Włochom” – powiedziała 20-letnia Nicole Molinari.

22-letnia Stefania Battagli powiedziała, że ​​kawa miała trochę za dużo oliwy jak na jej gust. „Ale podoba mi się to, ponieważ mleko i olej można wyraźnie posmakować. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, są dwa smaki, ale mieszają się i dobrze ze sobą współpracują” – dodała.

Oleato od Starbucksa

Dyrektor generalny Starbucksa Howard Schultz, który powiedział, że podróż do Mediolanu w 1983 roku zainspirowała go do eksportu włoskich nawyków związanych z piciem do Stanów Zjednoczonych, opisał Oleato jako "kolejną rewolucję w kawie". W programie "Mad Money" w CNBC potwierdził, że nową kawę z oliwą z oliwek wymyślił po "inspirującej podróży na Sycylię".

Oleato zadebiutowało w różnych formach, w tym caffe latte, "zdekonstruowanej" opcji z sokiem z cytryny oraz "Espresso Martini" z wódką i syropem waniliowym.

Howard Schulz w zarządzie Starbucks

Howard Schultz w kwietniu przestanie być dyrektorem generalnym Starbucksa. Zastąpi go Laxman Narasimhan. Schultz pozostanie jednak w zarządzie i będzie działał jako ambasador Oleato.