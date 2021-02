Starbucks wystawił na WOŚP personalizowane miejsce w kawiarni

Do 5 lutego można licytować aukcje Starbucks dla WOŚP. Do wyboru: warsztaty kawowe, catering Starbucks na imprezie lub... tabliczka z własnym imieniem lub pseudonimem na wybranym stoliku kawiarni Starbucks.

Autor: horecatrends.pl Data: 04 lutego 2021 17:30

Pierwszą aukcją Starbucksa są ośmiogodzinne warsztaty kawowe koordynowane przez Coffee Mastera. Zwycięzca licytacji, aby mógł w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji przygotowanych w ramach warsztatów, musi okazać aktualną książeczkę sanepidowską.

Druga aukcja to catering kawowy na imprezie okolicznościowej. Jak podano, obejmuje on do 500 napojów i 200 deserów z aktualnej oferty Starbucks. Bariści mają dysponować niezbędnym sprzętem i dotrzeć w dowolne miejsce w Polsce.

Najciekawsza jest jednak trzecia oferta, czyli... własne miejsce w Starbucks. Do wylicytowania jest tabliczka z własnym imieniem lub pseudonimem, którą sieć umieści na wybranym stoliku w kawiarni Starbucks. Na tabliczce poza informacją, że została ona wylicytowana w ramach 29. Finału WOŚP znajdzie się także wybrana przez licytującego treść.