Starbucks zmienia swój kluczowy składnik. Ale nie jest to kawa

Nowy lód w napojach Starbucksa

Lód jest kluczowym składnikiem kawowego giganta, zwłaszcza że jego ręcznie robione mrożone napoje stanowią obecnie około 75% jego sprzedaży. Lód jest również najwyraźniej "punktem zapalnym" dla swoich klientów.

Klienci wyrażający swoje opinie na Reddit zauważają, że nowy lód jest bardziej ciągnący lub bardziej kruchy i twierdzą, że jest podobny do lodu używanego w Sonic and the Coffee Bean. Tak zwany "granulowany lód" ma swoich fanów, ale inni obawiają się, że rozwodni napoje lub zmieni konsystencję ich Frappuccino.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Starbucks zmienia maszyny do lodu

- Bryłki nie topią szybciej - potwierdziła firma, a przejście na tę formę nie oznacza, że ​​klienci dostaną mniej lodu, ponieważ bariści używają tej samej miarki lodu.

Starbucks podał w oświadczeniu, że nowe maszyny do lodu zużywają mniej wody i zostaną wprowadzone do wszystkich jego sklepów w ciągu najbliższych kilku lat.