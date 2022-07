Targi World of Coffee 2022 - wielki powrót po pandemii (relacja)

22-25 czerwca Mediolan zmienił się w stolicę kawy za sprawą targów World of Coffee. Do ojczyzny espresso wydarzenie to zawitało po raz pierwszy.

World of Coffee 2022

Po pandemicznej przerwie tym roku padł rekord liczby uczestników (ponad 11000 gości ze 137 krajów). World of Coffee to nie tylko coroczna możliwość odnowienia międzynarodowych kontaktów, podczas targów zaprezentowane zostały też wszelkie nowości w branży. Na targach jak co roku zaprezentowano nie tylko kawy ze wszystkich rejonów świata, ale także ekspresy i piece do palenia. Jednak najbardziej wyczekiwanym elementem były jak zawsze mistrzostwa, plebiscyty i konkursy, a wśród nich, szczególnie Mistrzostwa Świata Baristów. W ciągu trzech dni zaciętych zmagań udało się wyłoniż pięciu mistrzów świata baristów. Tegoroczni laureaci konkursu to:

● Carmen Clemente, (Włochy) otrzymała nagrodę w kategorii Mistrzyni Świata Latte Art;

● Heongwan Moon (Korea Południowa) otrzymał nagrodę w kategorii Mistrz Świata Cup Tasters;

● Felix Teiretzbacher (Austria) otrzymał nagordę w kategorii Mistrz Świata Coffee Roasting;

● Michaela Ruazol – Recera (Zjednoczone Emiraty Arabskie) otrzymała nagrodę w kateogorii Mistrzyni Świata Cezve/Ibrik.

Zwycięstwo Agnieszki “Rojes” Rojewskiej

Nas, jak chyba wszystkich Polaków, najbardziej ucieszyło jednak zwycięstwo Agnieszki “Rojes” Rojewskiej – Mistrzyni Świata w kategorii koktajli alkoholowych na bazie kawy, czyli Coffee in Good Spirits. Nie jest to oczywiście pierwszy sukces utalentowanej Polki, ma ona na koncie min. zdobyty tytuł Mistrzyni Świata Baristów, który zdobyła jako pierwsza kobieta w historii Mistrzostw. Serca jurorów podbiła wówczas nowym podejściem do ginu z tonikiem, czyli autorskim koktajlem, zawierającym oczywiście gin, tonik (syrop ze skórki cytryny, pomarańczy i grejpfruta, brązowego cukru, aromatu chininowego oraz zimnej wody) oraz 150 ml kawy z przelewu na bazie ziaren ugandyjskiej Muzungu Project wypalanej przez Gardelli Speciality Coffees. Napój następnie był gazowany i rozlany do butelek.

W tym roku Polka przygotowała kawę po irlandzku oraz autorski koktajl pod nazwą “kawowy szampan”. Okazał się on idealny na tę okazję, gdyż poznanianka znów świętowała zwycięstwo.

Projekt charytatywny

Z inicjatywy głównego sponsora, firmy BWT water+more, na wszystkich pięciu Mistrzów w tym roku czeka także wyjątkowa nagroda dodatkowa. Wspólnie z Speciality Coffee Association firma BWT realizuje projekt charytatywny pod nazwą b.waterMission, polegający na budowie inteligentnych studni na terenie Gambii i Tanzanii - krajów afrykańskich, tradycyjnie znanych z uprawy kawowca. Celem programu jest walka z brakiem swobodnego dostępu ludności do wody, Problem suszy i brakującej liczby ujęć wody dotyka w szczególności mieszkańców terenów rolniczych. Gambia i Tanzania są najnowszymi obszarami działania b.waterMISSION. To właśnie na ich terenach rolniczych trwa budowa kolejnych punktów pobotu wody. Jedna taka studnia to dostęp do bieżącej wody dla około 600 osób. Projekt zakłada stworzenie około 10.000 zbiorników w ciągu nadchodzących lat.

W ramach nagrody w Mistrzostwach Świata Baristów, pięć ze studni wybudowanych w ramach projektu otrzyma imiona tegorocznych Mistrzów. Nagroda stanowi swoiste podziękowanie za drogocenne ziarna. Jak określił to Frank Neuhausen, Dyrektor Zarządzający BWT Water+more: “Dla podkreślenia, że tylko dzięki połączeniu najlepszych ziaren i odpowiedniej wody świat może cieszyć się smakiem dobrej kawy.”.

Oczywiście jedna ze studni otrzyma imię Polki, Agnieszki Rojewskiej.

Najlepszy Nowy Produkt 2022

Dodatkowym konkursem był konkurs na Najlepszy Nowy Produkt 2022. W aż 10 kategoriach zmagały się najróżniejszego typu produkty, a wybór oparty był nie tylko o ich jakość, ale także znaczenie dla branży. Tegoroczne kategorie te to:

Coffee Accessories

Commercial Coffee Preparation and Serving Equipment

Commercial Cold Brew Preparation and Serving Equipment

Consumer Coffee Preparation and Serving Equipment (Electrical)

Consumer Coffee or Tea Preparation and Serving Equipment (Non-Electrical)

Open Class

Roasting Equipment & Tools

Specialty Coffee Beverage Flavor Additive

Specialty Non-Coffee Beverage Stand Alone

Technology.

Przyznano również nagrodę Coffee Design Awards za najlepszy projekt opakowania, otrzymał ją team projektantów z Wielkiej Brytanii: Ed Hughes, Fran Newman-Day i Oliver Tyrrell za projekt rewitalizacji wizualnej marki Hasbean.

World of Coffee - Bottle Free Zone

W czasie całego wydarzenia nie zabrakło motywów zrównoważonego rozwoju, ekologii i społecznej odpowiedzialności. Głównym sponsorem organizacyjnym targów była bowiem obecna również na polskim rynku marka BWT water+more, europejski lider -0wśród dostawców systemów uzdatniania wody, od lat działająca na rzecz redukcji zużycia plastiku i promocji oszczędzania zasobów wodnych na świecie. Właśnie dlatego Speciality Coffee Asociation wraz z głównym sponsorem organizacyjnym ustanowiła targi “strefą wolną od butelek” (Bottle Free Zone). Każdy z wystwców i uczestników miał także możliwość wykorzystania wody specjalnie uzdatnionej pod parzenie kawy. Odpowiednio przefiltrowana woda zagwarantowała maksymalne uwydatnienie walrów smakowych. Oczywiście o zaletach odpowiednio przefiltrowanej wody wie każdy barista. Tematyka ta przewijała się też min. podczas wykładów pt. “How the best water can change the life of the barista” (“W jaki sposób odpowiednia woda może odmienić życie baristów”) oraz “Workshop on “Water&Coffee: managing the relationship with coffee and machines” (“Warsztaty na temat wody- woda a kawa i ekspres”). Wykłady i warsztaty to nowość na targach World of Coffee, ale zważywszy na wysoką frekwencję, można się spodziewać, że organizatorzy będą trzymać się tego pomysłu także w przyszłości, a kolejna edycja World of Coffee już za rok, tym razem spotkamy się w Atenach w dniach 22-24 czerwca 2023.