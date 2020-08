The Legendary Jack's Beer stawia na krafty

Sieć restauracji The Legendary Jack’s Restaurant & Bar wprowadza do swojego menu piwa kraftowe. Do wyboru są cztery pasteryzowane i niefiltrowane piwa: India Pale Ale, American Pale Ale, Pils oraz Jack’s Strong. Piwa powstały w kooperacji z browarem Wąsosz.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 28 sierpnia 2020 12:28