Tłusty Czwartek 2023: Jak zarobić na pączku? Ceny i trendy

16 lutego 2023 obchodzimy Tłusty Czwartek. Jak co roku, oferta cukierni i restauracji walczy o zainteresowanie z tanimi produktami oferowanymi w dyskontach.

Cena pączków w piekarniach

Rosnące koszty produkcji uderzyły w piekarnictwo i cukiernictwo, a pomoc w postaci niższej stawki na gaz ma dopiero przyjść. Do tego dochodzą wysokie podwyżki składników do wypieków, mąki, jaj i tłuszczów. Przez ostatnie miesiące branża ratowała się więc podwyżkami cen. Drastycznie zdrożał chleb, więcej zapłacimy także za pączki.

W osiedlowych sklepach spożywczych lub w sklepach patronackich należących do piekarni pączki kupimy w cenie od około 2,50 zł do 4,50 zł.

Ile kosztuje pączek w cukierni?

Pączki w cukierniach będą nieco droższe. Ceny zaczynają się od ok. 4 zł w mniej popularnych lokalach, a w tych znanych i modnych – mogą dochodzić nawet do 15 zł za sztukę.

Cena pączka zależy m.in. od użytych składników, od nadzienia i polewy (posypki) a także wagi pączki, jak również od wielkości miejscowości, w której działa cukiernia (ceny w największych miastach są nieco wyższe) oraz pory dnia, o której kupujemy pączka (najdroższe są rano – wieczorem zaś mogą być tańsze w związku z mniejszą liczbą kupujących).

Ile kosztuje pączek w dyskontach?

Ceny pączków w dyskontach wynoszą już od kilkadziesiąt groszy. Promocje cenowe obowiązują przy zakupie większej liczy produktów (zwykle 6 lub 12 sztuk).

Przykładowo, w Lidlu można kupić pączki z nadzieniem wieloowocowym i cukrem pudrem za 0,89 zł/ 1 szt. przy zakupie 6 sztuk. W Netto pączki wieloowocowe z pudrem będą do nabycia za 0,37 zł za 1 szt. przy zakupie 12 szt.

Ile powinien kosztować dobry pączek?

Porównując ceny, widać także ogromny wpływ inflacji. Na przykład w znanej stołecznej Pracowni Cukierniczej Zagoździński (Pączki z Górczewskiej), która co roku figuruje w zestawieniach najlepszych pączkarni w Warszawie, jedna sztuka podrożała o 1 zł – z 3,50 zł do 4,50 zł za pączka. Właściciel przyznał, że do podwyżki cen został zmuszony już kilka miesięcy wcześniej.

Przed cukiernią na Górczewskiej w Warszawie kolejka ustawia się często już godzinę przed otwarciem. I to nie tylko w tłusty czwartek.

Bo pączek Zagoździńskich to "tradycja" niezmieniana od pokoleń i synonim "dobrego" pączka. Jest zawijany ręcznie tylko z jakościowych i naturalnych składników, smażony na smalcu, posypany cukrem pudrem lub oblany lukrem i nadziany marmoladą wieloowocową. Żadną inną, bez "wymyślnych" posypek i dodatków.

Ceny pączków u Bliklego. W których miastach są najtańsze?

Znanym warszawskim pączkiem jest także przysmak od Bliklego.

W cukierniach z logo A.Blikle ceny pączków poszły w górę o 2 zł na przestrzeni dwóch lat. Podczas gdy w tłusty czwartek 2021 r. kosztowały 4,90 zł za sztukę, tak obecnie za pączka w cukierni zapłacimy 6,90 zł. W ofercie są takie smaki jak: karmel z solą, z powidłami śliwkowymi i klasyczny - z różą. W ofercie cukierni A.Blikle jest także pączek premium – nadziany dwoma nadzieniami: pierwsze na bazie serka mascarpone i kremu pattissiere a drugie nadzienie jest konfiturą z czarnego bzu. Cena to 8,90 zł.

Lokale A.Blikle działają także poza Warszawą. Jak udało się ustalić serwisowi portalspozywczy.pl, w Poznaniu i w Trójmieście klienci zapłacą nieco mniej za tłustoczwartkowy przysmak. W poznańskiej Galerii Avenida, gdzie działa lokal sieci, pączek klasyczny kosztuje 5,90 zł, a podwójnie nadziany z mascarpone i czarnym bzem – 7,90. Tymczasem w cukierni sieci w Galerii Szperk w Kosakowie k. Gdyni te ceny wynoszą odpowiednio – 6,40 zł oraz 7,90 zł.

- W Trójmieście i Poznaniu pączki w cukierniach A.Blikle są nieco tańsze. To wynika z faktu, że działamy na mocno konkurencyjnym rynku i musimy dostosować się do poziomów cen tam panujących. Porównując ceny innych produktów w kawiarniach i cukierniach, jak również ceny chleba, ceny naszych pączków – mimo nieuchronnych podwyżek w ostatnim czasie – utrzymują się na atrakcyjnym poziomie. Bardzo ostrożnie podchodzimy do korekt cen. Pączki wpisane są w końcu w DNA naszej marki – mówi w rozmowie z portalspozwywczy.pl, Wojciech Stankiewicz, prezes A.Blikle.

Ceny pączków u Magdy Gessler

Co roku spore emocje budzą ceny pączków w lokalach Magdy Gessler. "U Fukiera" i " Słodki Słony" już w styczniu w mediach społecznościowych opublikowały posty z ofertą pączków.

Jak udało się ustalić portalowi Horecatrends.pl, w tym roku za jednego pączka w "Słodki Słony" trzeba zapłacić 18 zł. To 3 złote więcej niż rok temu i o 7 złotych więcej, niż w 2021 roku. W ofercie są pączki z różą, nadzieniem malinowym, adwokatem, powidłami śliwkowymi z czekoladą. Z kolei pudełko z faworkami (ok. 450 gr) kosztuje 90 zł.

"U Fukiera" pączki są trochę tańsze. Jedna sztuka to wydatek 15 zł. Do wyboru mamy pączki z różą lub z nadzieniem malinowym.

Najdroższe pączki w Polsce od Kuby Wojewódzkiego

Lokal Kuby Wojewódzkiego - Niewinni Czarodzieje Trzy Zero w Gdyni - przygotował na Tłusty Czwartek 2023 luksusowe pączki.

Pączek DELUXE zawiera w sobie krem pistacjowy, różową czekoladę, puder malinowy i jadalne złoto. Pączek jest sprzedawany w dekoracyjnym pudełku i kosztuje 49 zł.

Tłusty Czwartek: Jak się wyróżnić z ofertą pączkową?

Wysoka cena idzie w parze z unikatowością oferty. Na co warto stawiać? Gości warto zaskoczyć kolorem i ciekawą formą wizualną.

Ciekawym rozwiązaniem jest także szukanie nieoczywistych, wytrawnych smaków. O niekonwencjonalnych smakach pączków na Tłusty Czwartek rozmawiamy z Piotrem Kucharskim, piekarzem, kucharzem i autorem książek kulinarnych.

