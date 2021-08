Trzeci lokal the White Bear Coffee już otwarty

The White Bear Coffee to sieć kawiarni serwująca kawę z segmentu speciality. W lipcu do dwóch białostockich lokali dołączył kolejny – tym razem w Giżycku. Obecnie trwają też przygotowania do następnych otwarć – w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Suwałkach.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 sierpnia 2021 10:28