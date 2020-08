Tyskie udostępniło swoje billboardy i social media śląskim pubom

Od początku lata Tyskie udostępniło swoje billboardy tyskim pubom, wprowadziło promocje produktowe dla gastronomii i wspierało social media gastronomów. Kompania Piwowarska pomogła również niemal 9 tysiącom lokali gastronomicznych w całej Polsce, odbierając na swój koszt niesprzedane piwo beczkowe i wydłużając terminy płatności.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 27 sierpnia 2020 10:27

Od czerwca do dziś w Tychach stanęło 60 billboardów zachęcających do przejścia na Ty w konkretnych, tyskich lokalach. Historie gastronomów znalazły swoje miejsce również w social media marki. Pojawiły się m.in. na Instagramie Tyskiego, który konsekwentnie od dłuższego czasu skupia się na ludziach i ich historiach. Tyskie wprowadziło również promocje produktowe dla gastronomii (drugie piwo do przejścia na Ty gratis) mające na celu zachęcanie gości do odwiedzin lokali po ich otwarciu i wspierało social media gastronomów. Pomoc otrzymało także 9 tysięcy lokali gastronomicznych w całej Polsce, z których Kompania Piwowarska odebrała na swój koszt niesprzedane piwo beczkowe o wartości nie mniejszej niż 5.6 mln złotych oraz wydłużyła terminy płatności. Kompania nieprzerwanie prowadziła też bezpłatny, profesjonalny serwis instalacji do piwa beczkowego.

– W obliczu pandemii idea Przejdźmy na TY zyskała dodatkowy wymiar. Chcemy, żeby nasze działania były tak blisko ludzi i ich spraw jak to tylko możliwe. Bez ludzi nie ma Tyskiego. Nasze lokalne działania to zobowiązanie, nie jednorazowy strzał. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy na Śląsku tak wyjątkowych partnerów i możemy wspólnie z nimi kontynuować naszą misję zbliżania ludzi – mówi Tycjan Lewandowski, Dyrektor Marki Tyskie.