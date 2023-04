Ubrali McDonald's w sweterek. Teraz otworzyli kolejne miejsce z kawiarnią skrojoną na miarę

Marta i Miłosz zasłynęli jako współtwórcy ''ubranka'' dla restauracji McDonald's

Marta i Miłosz z MM Handemade i ''sweterek'' dla McDonald's.

Kampanię reklamową kultowego produktu Burger Drwala pokazywano w listopadzie 2023 r. W reklamie można było zobaczyć wielkie kłębki wełny przemierzające ulice, a w finale budynek restauracji McDonald's odziany w sweterek. Niezwykła scenografia była właśnie dziełem Marty i Miłosza z MM Handemade.

Kawiarnie szyciowa - skrojone na miarę

Pierwszy lokal MM Handmade z kawiarnią powstał w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 24 w kwietniu 2021 r. Po dwóch latach otworzyło się kolejne miejsce firmowane przez Martę i Miłosza - przy ul. Piłsudskiego 44 w Sosnowcu. Jest ono połączeniem sklepu z tkaninami, pracowni krawieckiej i kawiarni szyciowej.

Otwarcie MM Handmade w Sosnowcu.

- Skupiamy się przede wszystkim na szyciu, na tkaninach. Kawiarenki w Gliwicach i Sosnowiec powstały, żeby umilić naszym klientom czas i żebyśmy mogli razem usiąść i tworzyć - mówi horecatrends.pl Marta z MM Handmade.

W Kawiarniach Skrojonych na Miarę można napić się włoskiej kawy, herbaty, zimnych napojów, zjeść ciasto autorskiej cukierni w Gliwicach. Latem pojawią się lody rzemieślnicze z Bytomia.

Kursy szycia - codziennie. Wystarczy kupić tkaninę

W gliwickim i sosnowieckim MM Handemade oprócz kawiarnianych przyjemności można nauczyć się szyć albo doskonalić swoje umiejętności krawieckie, korzystając z zakupionych materiałów. Kursy szycia są organizowane codziennie w dwóch turach - informacji na ten temat należy szukać na social mediach MM Handmade. Na regałach czekają włóczki, sznurki oraz różnego rodzaju tkaniny. Są też produkty gotowe uszyte przez Martę i Miłosza: worki, czapki dla dzieci, bluzy i poduszki.

- Przychodzą do nas osoby totalnie zielone w kwestii szycia i wkręcają się w nasz świat szyciowy i tkaninowy, ale i osoby, które już mają doświadczenie z szyciem, ale chcą podszkolić się czy nauczyć czegoś nowego - wyjaśnia Marta.

Jak podaje, że moda na szycie wróciła w czasie pandemii i rozwija się.

- Fajne jest to, że przychodzi do nas dużo osób młodych, szukających hobby i wciąga się w to - podsumowuje.

MM Handmade w Sosnowcu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 oraz w sobotę w godz. 9-13.