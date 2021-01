White Bear Coffee: gastronomia liczy się z tym, że lockdown potrwa nawet do wiosny

Gastronomia to jeden z sektorów, który najmocniej ucierpiał w wyniku epidemii koronawirusa. W 2020 roku był zamknięty przez 136 dni. Dokładnie 66 dni obowiązywały ograniczenia wprowadzone podczas tzw. pierwszego lockdownu (od 13 marca do 18 maja). Druga fala - licząc od 24 października tylko do końca roku - trwała 70 dni. A wiadomo, że to nie koniec, bo przeciągnęła się na kolejny rok. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej liczą się z tym, że potrwa dłużej niż do 17 stycznia 2021. Spodziewają się, że niestety nawet do wiosny.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 stycznia 2021 11:19