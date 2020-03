Właściciel Deseo: Dowozy nie pozwolą nam 'przeżyć' bez znacznej redukcji kosztów

- Myślę, wręcz jestem tego pewien, że branża gastronomiczna przeżywa chyba największy kryzys w swojej historii. Nie wiem czy może być coś gorszego, chyba tylko okres wojny. Estymuje, że bardzo dużo biznesów gastronomicznych zakończy swoją działalność, te które przeżyją będą odczuwały długotrwałe problemy finansowe. Przewiduje wzrost bezrobocia w całej branży HoReCa. Módlmy się, aby okres ten potrwał jak najkrócej - mówi w rozmowie z Horecatrends.pl, Łukasz Smoliński, CEO i właściciel Deseo Polska Sp. z o.o.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 18 marca 2020 10:43

Marka Deseo powstała w 2015 roku, kiedy to Łukasz Smoliński i Natalia Sitarska, podróżnicy prowadzący blog Tasteaway, postanowili otworzyć własną cukiernię w Warszawie. W stolicy są już cztery lokale pod tym szyldem.

W tej chwili firma działa w systemie sprzedaży swoich słodkości na wynosi i w dostawie. - Dowoziliśmy nasze produkty jeszcze przed czasami koronawirusa, jednak traktowaliśmy to jako dodatkowe źródło przychodu. Wcześniej dowozy stanowiły tylko 10% obrotów realizowanych na Gościach/Klientach indywidualnych. Obecnie udziały te wzrosły do blisko 30%. Nie jest to sytuacja korzystna, z uwagi na wysokie prowizje platform dowozowych, których średnia wartość wynosi około 25%. Dowozy nie pozwolą nam jednak "przeżyć", bez znacznej redukcji kosztów - komentuje Łukasz Smolińki.

Jak wygląda obecnie sytuacja pracowników Deseo? - Na obecną chwilę zdecydowaliśmy o powzięciu działań mających ocalić każdego i taki stan utrzymany zostanie co najmniej do końca marca. Zarząd firmy zrezygnował z pobierania wynagrodzeń lub ograniczył je o 50%, pracownicy cukierni utrzymają swoje stanowiska, ale z obniżonym wynagrodzeniem o 10%. Utrzymaliśmy wynagrodzenia dla obsługi lokali, przy jednoczesnej redukcji ilości godzin pracy - tłumaczy właściciel firmy.

Na jakie działania rządowe liczy Deseo? - Liczymy przede wszystkim na siebie. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek działania to będziemy się w miarę możliwości starali z nich skorzystać. Przede wszystkim oczekiwalibyśmy od Rządu RP wsparcia jednorazowego, anulacji podatków, ZUS etc. w okresie przestoju, otwarcia drogi prostego obniżenia czynszów najmu w trakcie kwarantanny - podsumowuje.