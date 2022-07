Zaremba Cafe - nowy projekt legendarnej, stołecznej pracowni krawieckiej

Pracownia krawiecka Zaremba to firma rodzinna działająca w Warszawie od ponad 120 lat. W tym roku Maciej Zaremba, który jest czwartym pokoleniem prowadzącym markę Zaremba, postanowił rozszerzyć działalność i otworzyć własną kawiarnię.

Po 50 latach pracownia Zaremba zmieniła swój adres i przeniosła się do większego lokalu po drugiej stronie skrzyżowania ulic Kruczej i Nowogrodzkiej w Warszawie. Maciej Zaremba, który jest właścicielem marki od 2005 roku, postanowił nie rezygnować z mniejszego lokalu. W tym miejscu powstanie kawiarnia.

Zaremba otwiera kawiarnię

- Od 50. lat byliśmy obecni na rogu Kruczej i Nowogrodzkiej, natomiast tamten lokal doskwierał metrażem, a pracowników było coraz więcej. W pewnym momencie wynieśliśmy stamtąd pracownię i szyliśmy nieopodal, ale było to uciążliwe, ponieważ na każdą przymiarkę krawiec musiał przychodzić tutaj. Nie było to wygodne i myśleliśmy o zmianie lokalu. Natomiast wielu klientów, którzy znali jeszcze mojego tatę, a niektórzy również dziadka, mówili mi, że ten adres kojarzy się z Zarembą od 50. lat i zmiana adresu jest ryzykowna. Były różne pomysły. Szukaliśmy lokali w pobliżu. Natomiast w porę trafił się nam ten sam adres, bo jesteśmy dalej na rogu Kruczej i Nowogrodzkiej, tyle że naprzeciwko, a mamy tutaj więcej miejsca i możliwości, żeby się rozwijać. A tamten lokal został z nami i będzie w nim kawiarnia - powiedział Maciej Zaremba.

Zapytaliśmy, skąd u krawca pomysł na otwarcie własnej kawiarni?

- Jeżdżąc po świecie, zawsze podobało mi się to, że niektóre marki odzieżowe rozwijają się w różnych kierunkach, dając ludziom możliwość po zakupach odpocząć i porozmawiać w jednym miejscu. W takim stylu tworzymy też naszą kawiarnię. Chcemy dać możliwość osobom, które znają naszą markę, ale jeszcze nie potrzebują garnituru albo chcieliby go mieć za jakiś czas, odwiedzenia historycznego miejsca w Warszawie, których mało jest w Polsce w porównaniu z innymi krajami - wyjaśnił Maciej Zaremba.

Pracownia krawiecka Zaremba otwiera w Warszawie własną kawiarnię. / fot. JS

Włochy w Warszawie

Jaka będzie kawiarnia Zaremba?

- Będzie to klasyczne miejsce na kawę podobne do tych, które można spotkać we Florencji lub w Mediolanie. Rano będzie można wpaść do nas na kawę i śniadanie, a wieczorem po pracy spotkać się przy drinku - stwierdził Maciej Zaremba.

- Wszystkie nasze detale i wykończenia będą oparte na historii marki. W środku będziemy mogli gościć 30 osób na raz. Wystrój będzie bardzo klasyczny. Na ścianach pojawią się zdjęcia związane z pracownią. Mój dziadek uwielbiał spotkania towarzyskie przy kawie, ale też dużo podróżował, więc chcemy pokazać trochę więcej takiej prywatności naszej rodziny. Podsumowując, powstaje małe miejsce, w którym będzie można poczuć trochę historii, ale będzie to również rozwinięcie marki, bo jestem wielkim wielbicielem dobrej kawy, więc stąd m.in. pomysł na kawiarnię - dodał.

Zaremba Cafe zostanie otwarta w sierpniu tego roku.