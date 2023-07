Zawód barista - pierwsza praca i co dalej? [PODCAST]

Zawód barista: Pierwsza praca i co dalej?

Anna Wrona: Porozmawiamy dzisiaj o zawodzie baristy. Dla wielu osób jest to pierwsza praca.

Michał Ziemlewicz, Brand Manager Dalla Corte & COMPAK, Best CS: Tak, możemy to potwierdzić. Podobnie było również z nami (naszą historię opowiemy później).

Aleksander Krzych, Brand Ambasador Dalla Corte & COMPAK, Best CS: Tak, bardzo często spotykamy młodych ludzi na naszej ścieżce kariery zawodowej, którą ja i Michał wybraliśmy (czyli byciu baristą, osobą publiczną, która pomaga w rozwoju kariery). Bardzo często są to młodzi ludzie, którzy znaleźli bakcyla właśnie w kawie, co nas bardzo cieszy i bardzo wspieramy to różnymi inicjatywami (o których też potem opowiemy). To jest bardzo rozwojowa praca, coraz modniejsza - całe szczęście dla naszej branży i biznesu kawowego.

Dużo młodych osób zaczyna od tej pracy, ale czy to jest praca na dłużej?

Aleksander: Po przykładzie moim i Michała widzimy, że jak najbardziej. To wszystko najczęściej zależy od zaangażowania. Moim zdaniem każda praca może być pracą na dłużej, jeżeli tylko zaangażujemy się w odpowiedni sposób. Naprawdę mamy coraz więcej ambitnych bardzo młodych ludzi, którzy chcą uczyć się od najlepszych, który podglądają najlepszych - wykorzystują social media nie tylko dla rozrywki, ale też do nauki. To rozwojowa, przyszłościowa praca, w którą warto inwestować.

Michał: Praca baristy otwiera drzwi do rozwoju kariery w całym sektorze kawowym. Obecnie to nie tylko praca za barem. Barista może rozwijać się na różnych ścieżkach zawodowych związanych z sektorem kawowym: może pracować w palarniach kawy czy przy dystrybucji sprzętu. Ścieżek kariery dla młodych baristów jest obecnie zdecydowanie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Bardzo dużo baristów zostaje trenerami. Często bariści startują w zawodach, które również otwierają nowe ścieżki zawodowe. Mamy coraz więcej nowych możliwości w branży kawowej.

Jaka była Wasza ścieżka?

Michał: Ja na początku byłem kelnerem w gastronomii moich rodziców, ale szybko wskoczyłem za bar, gdzie chciałem się nauczyć podstawowej obsługi ekspresu do kawy. Pojechałem na pierwsze szkolenie do Krakowa. Jak już przeprowadziłem się do Warszawy na studia, to pierwszą profesjonalną pracą w trakcie studiów była praca jako barista w jednej z sieci kawiarnianych. To pierwsza praca dla wielu młodych ludzi z powodu elastycznych godzin pracy. Praca jest bardzo przyjemna, z rówieśnikami, bardzo kontaktowa - nawiązujemy dużo ciekawych znajomości. Chcąc się dalej rozwijać, ukończyłem kolejne kursy bycia baristą i barmanem na różnych poziomach. Finalnie trafiłem do palarni kawy i stamtąd do Best CS, gdzie już jestem ponad 5 lat.

Aleksander: U mnie zaczęło się podobnie jak u Michała, jeśli chodzi o pracę za barem. Długo byłem barmanem. Startowałem w konkursach i zawodach barmańskich. Ta praca zawsze sprawiała mi dużo frajdy - ludzie, pełno energii, fajnych emocji. Zacząłem pracować, mając 18 lat. Przeszedłem jeszcze przez innego typu prace: bycie managerem, kierownikiem zmiany i tak dalej. Uczyłem się pracować z ludźmi. Potem był kolejny krok w moim życiu - tacierzyństwo, więc musiałbym coś zmienić, żeby jednak wracać wcześniej do domu i móc spędzać z rodziną więcej czasu (...).

Co było dalej? Całość do odsłuchania w podcaście: