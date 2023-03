Żeby dzisiaj być na topie, trzeba postawić na inkluzywność i różnorodność oferty (wywiad)

Trendy w świecie drinków

Czy możesz wskazać trendy, które teraz są najpopularniejsze w świecie koktajli?

Obecnie, zwłaszcza po pandemii, ludzie bardziej dbają o zdrowie, więc najnowszy trend to koktajle prozdrowotne. Moim zdaniem jest to dobry trend, ponieważ pokazuje, że ludzie zaczynają myśleć o sobie. Coraz popularniejsze są również wermuty, rum oraz mocne alkohole meksykańskie.

Wspomniałeś o podejściu do zdrowia. Ludzie coraz częściej podczas wizyt w barach czy w restauracjach, zamawiają drinki bezalkoholowe. Co sądzisz o tym trendzie?

Uważam, że to bardzo dobre zjawisko. A powiem Ci, że czasami można naprawdę dobrze ocenić jakość baru na podstawie tego, jakie serwuje koktajle bezalkoholowe. To też pokazuje, jak zmienia się barmaństwo. Kiedyś ludzie przychodzili do baru, mówili: „Poproszę koktajl, ale bez alkoholu” i dostawali mieszankę soku pomarańczowego i grenadyny. Obecnie mamy szeroką ofertę „bezalkoholowych alkoholi”. Wiem, że brzmi to zabawnie, ale można już na przykład dostać gin o zawartości alkoholu 0%.

Zdecydowanie obecnie możliwości na koktajle bezalkoholowe są znacznie większe niż kiedyś.

Tak, możliwości są spore, więc można przyrządzić koktajl bezalkoholowy i uzyskać efekt „wow”. W naszym barze mamy kartę drinków z alkoholem, ale każdy z nich możemy również przyrządzić w wersji bezalkoholowej. Uważam, że to miły gest dać klientom taką możliwość. Być może tego dnia prowadzą samochód albo z innego powodu nie mogą pić alkoholu, więc warto rozważyć koktajle bezalkoholowe w ofercie swojego baru.

Na co warto postawić, budując kartę koktajli?

Mamy koktajle alkoholowe i bezalkoholowe. Co jest kluczowe w budowaniu karty koktajli?

Żeby dzisiaj być na topie, trzeba postawić na inkluzywność i różnorodność oferty. Ja na przykład jestem weganinem i spożywam tylko produkty roślinne. Tymczasem wiele koktajli zawiera ser, mleko, różne substancje tłuszczowe. Wyobraź sobie, że idę do Ciebie do baru, a tam nie mam się czego napić, bo we wszystkim jest coś, czego mi nie wolno jeść. Dlatego warto podążać za trendami jedzeniowymi i zapewnić olbrzymią różnorodność oferty drinków po to, żeby zaspokoić potrzeby większości klientów.

Jako Włosi kochamy Martini, wręcz szalejemy za Martini, ale większość ludzi np. go posmakuje i stwierdzi, że to zbyt mocne, że to okropny drink. I co wtedy zrobić, jeśli w barze poza Martini nie masz nic innego? W ten sposób od razu wyklucza się 90% potencjalnych klientów. A więc np. drinki bezalkoholowe są zawsze mile widziane. To fantastyczne. A poza tym na tej podstawie można ocenić, jak dobry jest barman, bo dzisiaj to już coś więcej niż tylko wspomniane sok pomarańczowy z grenadyną.

