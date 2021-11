Costa Coffee z nowościami w menu i kampanią świąteczną

Costa Coffee startuje z nową kampanią świąteczną. Wraz z kampanią menu Costa Coffee powiększyło się o dwie nowości z kategorii food.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 24 listopada 2021 10:37

W nowym menu pojawił się Wrap w pełnoziarnistej tortilli z kurczakiem, miksem kasz i szpinakiem. W ofercie znajdziemy także opcję bezmięsną – Wrap z serem Camembert, w którym smak sera z północy Francji zestawiony został z miksem kasz, lekko słodkim burakiem i szpinakiem oraz pełnoziarnistą tortillą.

Twix Latte w Costa Coffee

Do menu Costa Coffee od listopada powróciły także bestsellerowe świąteczne smaki napojów, ale na wypróbowanie czekają także nowości. Twix Latte to słodka, karmelowo-czekoladowa propozycja na zimowe dni, która powstała przy współpracy z marką Mars. Inspiracją do powstania napoju był batonik Twix który pojawia się w formie syropu oraz ciasteczka, a całość wieńczy bita śmietana z sosem czekoladowym.

W tym sezonie do oferty powracają także Piernikowa Latte, która w szklance zamyka aromat bożonarodzeniowych wypieków czy intensywnie karmelowa Toffenut Latte. We wszystkich kawach, które w standardzie posiadają bitą śmietanę klienci mogą bezpłatnie zamienić ją na jej wegański odpowiednik – Vege krem, czyli roślinną alternatywę dla śmietanki Flora Plant od firmy Upfield. Propozycja nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego, w jej składzie znajdziemy białka soczewicy oraz oleje roślinne, a jej smak i konsystencja niczym nie odstępują klasycznej bitej śmietanie z mleka.

W świątecznej ofercie Costa Coffee znajdzie się również Herbata Premium z iście zimowym połączeniem miodu, rozmarynu, imbiru i cytrusów, oraz bardziej korzenna opcja z miodem, kurkumą, imbirem, cytryną i laską cynamonu.

W nowym menu Costa Coffee znajdziemy 4 propozycje nowych ciast.