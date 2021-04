Fanex wprowadza nowy Sos Ostry do Kebaba

Fanex wprowadza na rynek swój autorski Sos Ostry do Kebaba. Receptura bazująca na pomidorach oraz innych warzywach z chilli przypadnie do gustu smakoszom preferującym bardziej pikantne dania.

Autor: materiał prasowy Data: 09 kwietnia 2021 15:28

Nowy Sos Ostry do Kebaba od Fanex, to pikantna propozycja skierowana w stronę barów i restauracji serwujących to słynne danie. Sos jest już dostępny dla całego rynku HoReCa u przedstawicieli regionalnych oraz dystrybutorów.

Ostra receptura sosu jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy coraz częściej preferują smaki z dużą nutą pikanterii. Nowy sos bazujący na pomidorach oraz innych warzywach i specjalnej mieszance przypraw z chilli, posiada pomarańczowo-czerwoną barwę oraz przyjemny pomidorowy zapach. Jego półpłynna i klarowna z cząstkami warzyw granulowanych oraz przypraw konsystencja, idealnie nadaje się jako uzupełnienie dań street-foodowych, typu kebab.

Będzie pasował także do większości wyrazistych potraw mięsnych i warzywnych z grilla, do kanapek i zapiekanek, ryb i owoców morza, a także jako dodatek do sałatek - np. tajskiej z makaronem ryżowym, krewetkami i świeżą kolendrą. Z powodzeniem sprawdzi się też jako składnik marynat do mięs.

- Widzimy coraz większą popularność dań street-foodowych w Polsce. Z pewnością królem tego rynku w naszym kraju nadal jest kebab, który uwielbiają miliony Polaków. Postanowiliśmy zatem korzystając z naszego dużego doświadczenia w produkcji sosów, stworzyć specjalnie dedykowaną recepturę właśnie pod ten turecki przysmak, który serwowany jest przecież w niezliczonej liczbie miejsc w naszym kraju. Nowy sos, tak jak w przypadku każdego innego wyrobu naszej marki, posiada bogaty smak przypraw i przyjemny aromat. Mamy nadzieję, że Klienci zasmakują w naszej nowej propozycji – mówi Bożena Sajnog, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Fanex Sp. z o.o.