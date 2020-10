Nowa jogurtowa odsłona sosu czosnkowego od Fanex

Fanex – polski producent sosów dla branży HoReCa, w odpowiedzi na oczekiwania swoich klientów, wprowadził na rynek nową odsłonę Sosu Czosnkowego z Jogurtem. W porównaniu do wersji klasycznej, najnowsza receptura charakteryzuje się zwiększoną zawartością czosnku przy zachowaniu zbalansowanego smaku oraz posiada jeszcze bardziej kremową konsystencję.

Autor: www.horecatrends.pl / informacja prasowa Data: 15 października 2020 10:21

Nowy Sos Czosnkowy z Jogurtem wyróżnia się naturalnym smakiem, barwą oraz lekką, jedwabistą i jogurtową strukturą. Wprowadzenie nowej receptury, jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy coraz częściej preferują dobrze zbalansowany sos czosnkowy, który jako dodatek, nie dominuje nad smakiem dania. Produkt skierowany jest do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, ale producent w przyszłości nie wyklucza jego wprowadzenia także do sprzedaży detalicznej.

Jogurtowy sos czosnkowy z dodatkiem pieprzu i natki pietruszki oraz wyczuwalnej nuty cytryny, to idealny wybór dla fanów łagodnego i przyjemnego aromatu czosnku. Dzięki licznym test-panelom producenta, posiada wysokie walory smakowe oraz estetyczne, które zostały docenione przez profesjonalnych kucharzy współpracujących z marką Fanex.

- Nowy Sos Czosnkowy z Jogurtem, doskonale sprawdzi się jako dodatek do potraw zarówno mięsnych, jak i wegetariańskich, ryb, a także owoców morza. Różnego rodzaju zapiekanki, pizza, makarony, paszteciki, tortille i kebaby, idealnie łączą się smakowo z tą kompozycją. Poza tym warto spróbować tego sosu jako dodatek do placków ziemniaczanych lub jajecznych, czy też placków przygotowanych z różnego rodzaju kasz. Czosnkowy sos świetnie nadaje się także do maczania warzywnych paluszków, włoskich Grissini, czy też kawałków świeżego chrupiącego pieczywa – mówi Łukasz Lisowski, Szef Kuchni oraz Ekspert ds. Gastronomii w firmie Fanex.