Trzy nowe sosy bez konserwantów w ofercie Fanex

Fanex – polski producent sosów dla branży HoReCa, wprowadził do oferty trzy nowe sosy bez konserwantów. Vinaigrette, Czosnkowy oraz Czosnkowy z Ziołami Włoskim to majonezowe wersje sosów w niewielkich opakowaniach jednorazowych, które w dzisiejszych czasach coraz częściej poszukiwane są przez klientów i idealnie sprawdzają się m.in. do dań serwowanych na wynos.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 04 lutego 2021 16:18

Nowe sosy bez konserwantów od Fanex to receptury oparte o starannie wyselekcjonowane składniki. Produkty skierowane są do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, a także dla klientów detalicznych, mogących dokonać zakupu online.

Vinaigrette bez konserwantów to zupełnie nowa odsłona jednego z najpopularniejszych dresingów na świecie. Kremowa konsystencja, mieszanka ziół oraz słodko-kwaśny smak, czynią go doskonałym dodatkiem do podkreślania charakteru wielu dań. Dressing doskonale nadaje się do polania zielonych sałat, ale nie tylko – pokrojone świeże warzywa skropione tymże dressingiem, wszelakie sałatki z mięsem, czy też z owocami morza równie dobrze razem się komponują i smakowo uzupełniają.

Sos Czosnkowy to również klasyczna kompozycja, dobrze znana wszystkim smakoszom. Nowa receptura bez konserwantów, charakteryzuje się gładką i jednolitą konsystencją z wyczuwalnymi cząstkami czosnku. Jasny, kremowy sos posiada przyjemny i naturalny aromat warzyw. W kuchni, sprawdzi się idealnie jako dodatek choćby do różnego rodzaju frytek, czy też jako dip do chrupiących warzywnych paluszków. Wiele z oryginalnych dań typu fast food - jak wrapy i burgery – równie często nie obędą się bez tego sosu.

Sos Czosnkowy z Ziołami Włoskimi bez konserwantów to z kolei nowa wariacja smakowa na temat klasycznej receptury. Jego gęsta, z widocznymi cząstkami ziół konsystencja oraz kremowa barwa z widocznymi przyprawami, czynią go estetycznym dodatkiem do potraw. Posiada wyjątkowy i charakterystyczny czosnkowo-ziołowy smak a to, jak go wykorzystamy zależy jedynie od naszej nieograniczonej kulinarnej inwencji twórczej – sos do sałatek, dip do chrupiących pałek z kurczaka, placków z różnego rodzaju kasz, czy też frytek z batatów - to tylko namiastka tego, co jeszcze możemy przygotować z tym sosem w roli głównej.

Nowe produkty bez konserwantów dostępne są w małych opakowaniach (cups - 25g oraz saszetka - 60g) i sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 35 i 48 sztuk.

- Wprowadzenie sosów bez konserwantów to naturalna reakcja na zmieniające się trendy i oczekiwania Klientów. Produkty pakujemy w małe, jednorazowe opakowania, przez co idealnie sprawdzą się jako dodatek do dań na wynos, czy też na stołach hotelowych restauracji. Mamy nadzieję, że ich walory szybko dostrzegą także klienci detaliczni korzystający z naszej oferty sklepu online – mówi Bożena Sajnog, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Fanex Sp. z o.o.

Fanex jest polską firmą rodzinna z ponad 30 letnią tradycją. Specjalizuje się w produkcji sosów, przypraw oraz wielu dodatków gastronomicznych dla szerokorozumianej branży HoReCa.

- Od momentu powstania firmy, smak leży u podstaw wszystkiego co robimy. Jesteśmy pasjonatami jakości i podczas tworzenia każdej receptury, wykorzystujemy surowce o najwyższych parametrach. Naszym celem jest produkcja wyrobów spożywczych o wyjątkowym i niezmiennie dobrym smaku. Aby tego dokonać, systematycznie inwestujemy w kulinarną sztukę tworzenia, wiedzę o smaku, jak również w najnowszą technologię produkcji. Kluczowe produkty Fanexu, zostały wielokrotnie wyróżnione nagrodami branżowymi oraz prestiżowymi certyfikatami jakości. W naszej regularnej ofercie posiadamy około 300 kompozycji produktowych. Specjalizujemy się także w tworzeniu produktów na potrzeby marek własnych naszych kluczowych klientów. Na rynku gastronomicznym posiadamy renomę partnera, dla którego nie ma zadań nie do wykonania. Za dystrybucję produktów Fanex w Polsce, jak i za granicą, odpowiedzialny jest doświadczony oraz profesjonalny zespół regionalnych przedstawicieli handlowych, którzy do każdego Klienta podchodzą w indywidualny sposób - informuje spółka.