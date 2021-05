Europa wprowadza coraz więcej przywilejów dla zaszczepionych

Wiele państw zapowiada, że wprowadzi szerokie przywileje dla zaszczepionych przeciwko Covid-19. Niektóre kraje już wdrożyły "paszporty możliwości". Polska póki co dała jeden przywilej dla osób zaszczepionych. Czy będą kolejne?

Autor: rynekzdrowia.pl Data: 07 maja 2021 16:33

W Niemczech zaszczepieni nie będą już musieli mieć negatywnego wyniku testu na koronawirusa, by udać się na zakupy, do fryzjera czy na wycieczkę turystyczną, nie będzie ich również obowiązywać nocna godzina policyjna, będą za to mogli spotykać się prywatnie bez ograniczeń.

Z kolei na Węgrzech osoby zaszczepione mogą od kilku dni gościć w restauracjach i kawiarniach nie tylko na tarasach, ale i wewnątrz, mogą zatrzymywać się w hotelach i zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska.

Grecja, Chorwacja i Słowenia zniosły z kolei w odniesieniu do zaszczepionych turystów obowiązek przedstawienia przy wjeździe na ich terytoria negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Polska póki co dała jeden przywilej osobom zaszczepionym, które będą wyłączone z limitu uczestniczenia w imprezach okolicznościowych. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza kolejnych przywilejów.

- Z tyłu głowy mamy to, że na poziomie europejskim toczą się różne dyskusje i my również musimy naszym obywatelom zagwarantować możliwość posiadania certyfikatu zaszczepienia, w sytuacji, kiedy inne kraje wprowadzą takie rozwiązanie (paszport covidowy - red) - mówił szef resortu zdrowia 28 kwietnia.

- Taki certyfikat, jako wydruk lub wersji elektronicznej z QR kodem, już teraz jest możliwy w Polsce do pobrania przez każdego z nas po zaszczepieniu. Pod tym względem jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze - podkreślił minister zdrowia.

