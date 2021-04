Północna Izba Gospodarcza: czas zakończyć lockdown

Północna Izba Gospodarcza popiera stanowisko Rzecznik MŚP Adama Abramowicza odnośnie zakończenia lockdownu.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 kwietnia 2021 09:33

Północna Izba Gospodarcza w pełni popiera stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, który zaapelował do Premiera Mateusza Morawieckiego o to, by proces odmrażania gospodarki zakończył się najpóźniej 30 kwietnia.

Zdaniem PIG każdy dzień lockdownu dla takich branż jak turystyka, handel, gastronomia czy hotelarstwo to ogromny cios.

Przedsiębiorcy nie rozumieją dlaczego w ich stronę wysyłany jest ciągle sygnał, że obostrzenia będą mieć miejsce i zakończą się dopiero po majówce.

– Jesteśmy świadomi, że medycyna i ekonomia nie zawsze idą ze sobą w parze i zdrowie Polaków jest najważniejsze, ale nadszedł już czas, by poluzować lockdownowe restrykcje i rozpocząć odmrażanie gospodarki. Naszym zdaniem po świętach wielkanocnych zarówno hotele jak i galerie handlowe, restauracje czy kluby fitness powinny działać w reżimie sanitarnym. Przedsiębiorcy nie rozumieją dlaczego w ich stronę wysyłany jest ciągle sygnał, że obostrzenia będą mieć miejsce i zakończą się dopiero po majówce. To zdecydowanie za późno. Dla takich sektorów jak turystyka czy handel, majówka to czas zarobku. Jego strata jest szczególnie bolesna w tak trudnym czasie jak obecnie. Północna Izba Gospodarcza stoi na jasnym stanowisku: czas zakończyć lockdown – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Północna Izba Gospodarcza w pełni popiera stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, który zaapelował do Premiera Mateusza Morawieckiego o to, by proces odmrażania gospodarki zakończył się najpóźniej 30 kwietnia. Im wcześniej, tym lepiej dla budżetu, a pamiętajmy, że to przedsiębiorcy są największymi płatnikami do budżetu, więc w interesie rządu powinno być ich wspieranie.

– Każdy dzień lockdownu dla takich branż jak turystyka, handel, gastronomia czy hotelarstwo to cios, który boli coraz bardziej. Przedsiębiorcy są bardzo zdeterminowani żeby przetrwać pandemię, ale nie da się ukryć, że ma ona tragiczny skutek szczególnie dla branż, które objęte są lockdownem od np. pół roku. Spada liczba zakażeń, Europa podejmuje decyzje o odmrażaniu gospodarki. Naprawdę trudno jest nam zrozumieć dlaczego gospodarka trwa w lockdownowym reżimie, gdy wszystko wskazuje na to, że już teraz można byłoby wracać do względnej normalności. Bardzo szanujemy i popieramy stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza w tym temacie – dodaje Hanna Mojsiuk

– Minister Zdrowia wiele razy mówił: nie możemy luzować obostrzeń, bo Europa je zaostrza, a my jesteśmy częścią wielkiego organizmu społecznego. Proszę spojrzeć: Wielka Brytania pozwala na funkcjonowanie w ogródkach przy pubach i restauracjach, w Hiszpanii organizowane są koncerty plenerowe, gdzie testowana jest odporność. Włochy znoszą strefę czerwoną, Czechy zniosły stan wyjątkowy. Oczywiście we Francji czy Niemczech sytuacja jest nadal trudna, ale moim zdaniem warto zobaczyć, że w krajach w których zachorowań jest mniej władza decyduje się na poluzowanie restrykcji. Bądźmy jak Europa – podsumowuje prezes Północnej Izby Gospodarczej.

