Powrót do normalnego życia latem lub jesienią

Europa może osiągnąć odporność zbiorową przeciw Covid-19 w połowie lipca - powiedział komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Autor: PAP Data: 22 marca 2021 13:32

"Weźmy symboliczną datę 14 lipca (święto narodowe Francji - PAP) - do tego czasu mamy możliwość uzyskania odporności zbiorowej na całym kontynencie" - zadeklarował Breton w niedzielę wieczorem w wywiadzie dla francuskiej telewizji TF1.

"Wiemy, że aby przezwyciężyć pandemię, jest tylko jedno rozwiązanie: szczepić się" - zaznaczył unijny komisarz. Dodał, że "jesteśmy na ostatniej prostej" drogi ku opanowaniu pandemii, i podkreślił planowany wzrost dostaw szczepionek do krajów Unii.

"Między marcem a czerwcem dostarczymy (do krajów członkowskich UE - PAP) od 300 do 350 mln dawek szczepionek" - zapowiedział Breton. Doprecyzował, że co najmniej 60 mln dawek zostanie dostarczonych w marcu, 100 mln w kwietniu i 120 mln w maju.

Tymczasem odpowiedzialny za koordynację szczepień we Francji prof. Alain Fischer przewiduje, że powrót do normalnego życia możliwy będzie w Europie latem lub jesienią.

Fischer sprzeciwił się propozycji mer Paryża Anne Hidalgo, by rozpocząć już szczepienia dla wszystkich chętnych, zamiast ograniczać je do poszczególnych grup wiekowych.

"To nie jest dobry pomysł" - powiedział Fischer w poniedziałek w stacji BFM TV. "Musimy chronić przede wszystkim najbardziej narażonych ludzi, którym (w razie zachorowania na Covid-19) grozi hospitalizacja" - argumentował epidemiolog.