Telepizza i PepsiCo z crosspromocją w salonikach Kolportera

W salonikach Kolportera ruszyła crosspromocja właściciela sieci pizzerii Telepizza i koncernu PepsiCo. Specjalny kod umożliwiający zakup pizzy i napoju z 50% rabatem to nagroda, która czeka na klientów, którzy kupią w saloniku Kolportera dwa premiowane napoje koncernu PepsiCo. Promocja ruszyła 1 sierpnia i potrwa do końca miesiąca.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 09 sierpnia 2021 11:35

– Do rozdania mamy 65000 kodów promocyjnych. W akcji bierze udział 540 saloników Kolportera zlokalizowanych w całej Polsce. Warunkiem otrzymania specjalnego „kodu Telepizza” jest zakup dwóch napojów biorących udział w promocji, o pojemności 0,5l, w jednym z saloników Kolportera. Klienci mogą wybierać spośród takich napoi jak: Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew oraz Lipton Ice Tea (wszystkie dostępne warianty smakowe). Kod promocyjny upoważnia do zakupu pizzy tradycyjnej w rozmiarze: średnia, duża lub max oraz napoju o pojemności 0,85l z 50% rabatem na pizzę i napój. Kody promocyjne można otrzymać w salonikach naszej sieci do 31 sierpnia br., a wykorzystać do 30 września br. – o szczegółach akcji mówi Wioleta Gołdyn, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Oferta promocyjna („oferta -50% na pizzę i napój”) nie łączy się z innymi ofertami. Kody TelePizza nie sumują się, w trakcie jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kod TelePizza.

Kod promocyjny znajduje się na paragonie, który klient otrzyma przy zakupie 2 wybranych napoi w salonikach Kolportera w całej Polsce.