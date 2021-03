Władysławo wprowadziło nocną prohibicję

Gmina Władysławowo wprowadziła ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w od północy do godz. 6. "Dlatego, że My (Mieszkańcy) Gminy Władysławowo, mamy coraz większy problem z nadużywaniem alkoholu!" - napisał na swojej stronie na Facebooku burmistrz Roman Kużel.

Autor: PAP Data: 23 marca 2021 10:55

Uchwała o ograniczeniu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od północy do godz. 6 obowiązuje od ostatniego piątku.

Przepisy wprowadzające ograniczające sprzedaż zostały ustanowione 24 lutego br. uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa "w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych".

Oznacza, to że w całej gminie, w tym w popularnych miejscowościach takich jak Karwia, Chałupy czy Jastrzębia Góra, obowiązują nowe przepisy ws. nocnej sprzedaży alkoholu.

"Dlatego, że My (Mieszkańcy) Gminy Władysławowo, mamy coraz większy problem z nadużywaniem alkoholu! To temat, o którym wstydzimy się mówić. To problem, którego często nie chcemy widzieć i nie chcemy się do niego przyznać. Problem nadużywania spożycia alkoholu często się pogłębia i wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, lecz na naszą rodzinę pracę i codzienne funkcjonowanie" - uzasadnił na swojej stronie na Facebooku burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Lokalny polityk dodał, że w związku z tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholu w Gminie Władysławowo od 20 lat, wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Władysławowie zatrudnia szereg specjalistów. Są to specjaliści, którzy pomagają osobom potrzebujących wsparcia. Przez dwie dekady konsekwentnie prowadzone były działania edukacyjne. "Przyszedł jednak czas, aby podjąć kolejny krok. Decyzja mało popularna, która dla niektórych jest kontrowersyjna. Jednak w świetle pogłębiającego się problemu nadużywania alkoholu potrzebna i odpowiedzialna" - uzasadnił Kużel.

Na stronie internetowej magistratu możemy przeczytać, że "zgodnie z możliwością jaką dały samorządom przepisy znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie Gminy Władysławowo wprowadzono ograniczenie w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 24.00 do 6.00". "Podjęta uchwała jest kolejnym etapem całego systemu działań profilaktycznych od lat wdrażanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na terenie Gminy Władysławowo" - dodano.

Burmistrz nadmorskiego kurortu wskazywał na problemy związane z alkoholizmem w obszernym wpisie na Facebooku: "Czy wiecie, że w ostatnich 3 latach o 50% wzrosła liczba mieszkańców Gminy Władysławowo, która przychodzi do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Przychodzi z prośbą o pomoc, ponieważ sami i ich rodziny nie potrafią sobie poradzić z problemem nadużywania alkoholu. Czy wiecie o tym, że na terenie naszej Gminy w ostatnich latach, sprzedaż alkoholu wzrosła wzrosła o kilkadziesiąt %?"

"Czy znacie przypadki problemu nadużywania alkoholu spośród członków rodzin, znajomych, sąsiadów, mieszkańców osiedla czy miejscowości?" - pytał lokalny polityk w mediach społecznościowych.

Kużel w wpisie na Facebooku wskazuje, że jest "przekonany że 99% mieszkańców mających wiedzę na temat skali problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w gminie, w tym wiedzę w jaki drastyczny sposób problem nadużywania alkoholu demoluje życie rodzinne i życie osoby i rodzin, nie miałoby wątpliwości, co do wprowadzenia ograniczeń".

"Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Władysławowo było, jest i zawsze będzie dla mnie najważniejsze, nawet kosztem krytyki i hejtu. Kierowanie Gminą to nie konkurs popularności, tylko poczucie odpowiedzialności za mieszkańców i ich przyszłość. Szczególnie młodego pokolenia, które kiedyś nas zastąpi" - kończy wpis Kużel.