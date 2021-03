Zmiany w tarczy PFR dla dużych firm

Jak podaje PAP, projekt uchwały ws. Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm ukazał się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przewidziano w nim m.in. pożyczki dla firm o rocznym obrocie za 2019 r. przekraczającym 50 mln euro i przedłużenie do 30 września przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Autor: PAP Data: 22 marca 2021 14:17

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm". Wskazano w nim na konieczność wprowadzenia zmian w realizowanym programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm".

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, rekomendowane zmiany to m.in.: "ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, będących dużymi przedsiębiorstwami, tj. takimi: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln euro oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro".

Jak wyjaśniono, zmiana wynika z dotychczasowych doświadczeń w realizacji programu, które wskazują, że "z instrumentu pożyczki płynnościowej w mniejszym stopniu korzystają podmioty, które zgodnie z zasadami Programu kwalifikują się jako MŚP". Dodano, że podmioty "posiadające z mocy prawa status dużego przedsiębiorcy" mogły ubiegać się o finansowanie w ramach programu rządowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2.0, który również realizował Polski Fundusz Rozwoju.

Proponuje się też przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia 2021 roku. Z kolei na udzielanie finansowania (w przypadku zawarcia w umowach pożyczek warunków zawieszających) - do 31 marca 2022 roku. "PFR będzie miał prawo do ustalenia krótszych terminów na dokonywanie ww. czynności, a także następczego ich przedłużenia" - dodano. Obecnie program przewiduje termin na składanie wniosków do 30 kwietnia 2021 roku.

W projekcie wskazano też na "wydłużenie okresów karencji" w spłacie kapitału oraz odsetek oraz obniżenie oprocentowania "w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej".

Inna proponowana zmiana dotyczy uproszczeń w zakresie rozpatrywania wniosków. Gdy beneficjent ubiega się o wsparcie w ramach programu w łącznej kwocie niższej niż 3,5 mln zł lub prowadzi on działalność "w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o udzielenie wsparcia nie przekraczającego równowartości 3 mln euro". W takich wypadkach, jak wyjaśniono, przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z uproszczeń polegających m.in. na skróconym i ograniczonym badaniu tzw. due diligence.

W ramach projektu przyznaje się PFR prawo do wystąpienia do Rady Ministrów o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia finansowania płynnościowego na rzecz przedsiębiorcy o "istotnym znaczeniu dla gospodarki" - tj. znajdującego się "na liście spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa zawartej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.)". Ma to być możliwe także w przypadku, gdy kwota finansowania, o którą ubiega się firma, "przekracza 500 mln zł".

Jak wskazano, planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.