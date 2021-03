16 marca demonstracja wszystkich pominiętych przedsiębiorców

- Demonstracja wszystkich wykluczonych i pominiętych przedsiębiorców przed KPRM, wtorek 16 MARCA 2021 godz. 11.00 - informuje IGGP.

Autor: PAP Data: 15 marca 2021 09:45

- To bardzo ważne wydarzenie integrujące branże eventową, hotelarską, gastronomiczą, najemców centrów handlowych, turystykę oraz fitness. Do zobaczenia we wtorek o 11.00 pod KPRM! W integracji jest prawdziwa siła. Działamy nie ziewamy! - apeluje IGGP.