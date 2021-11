279 firm pozwało Skarb Państwa na 211 mln zł

279 przedsiębiorców gastronomicznych pozwało Skarb Państwa na 211 mln zł za spowodowanie strat finansowych po niezgodnym z prawem wprowadzeniu lockdownów - powiedział Sławomir Grzyb z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dodał, że to pierwszy taki pozew, nad kolejnym Izba pracuje.

Autor: PAP Data: 15 listopada 2021 15:42

Do czasu, kiedy Sąd wyznaczy ostateczny termin do przystępowania do pozwu, przedsiębiorcy mogą jeszcze do niego dołączyć.

279 firm pozwało Skarb Państwa - za niezgodny z prawem lockdown

Według szacunków IGGP przedsiębiorcy, którzy przystąpili do pozwu stracili ponad 211 mln zł. "I na tyle on opiewa" - podał.

Wyjaśnił, że przedsiębiorcy chcą w sądzie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone branży gastronomicznej w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. oraz w okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 27 maja 2021 r. "W naszej ocenie rządzący dopuścili się niezgodnego z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19" - powiedział.

Jak dodał, w przygotowaniu jest drugi pozew. Obejmuje on lokale, które zostały uruchomione po 13 marca 2020 r. "Tu jeszcze trwają szacunki poniesionych strat" - dodał.

Sądy umarzają decyzje sanepidu o nałożeniu kar na przedsiębiorców

W ocenie sekretarza generalnego Izby, szanse wygrania obu pozwów są bardzo duże. "Sądy umarzają kolejne decyzje sanepidu o nałożeniu kar na tych przedsiębiorców, którzy nie zamknęli swoich lokali wbrew zakazom. Co więcej, sanepid będzie musiał zwracać pobrane z tego tytułu kary, które sięgały nawet 30 tys. zł" - zaznaczył.

Zwrócił też uwagę, że z dokumentów napływających do Izby wynika, że prawdopodobnie pod wpływem licznych decyzji sądowych na korzyść przedsiębiorców, sami urzędnicy sanepidu umarzają swoje postępowania.

Grzyb przypomniał, że analizy IGGP wskazują, że w tylko w 2020 roku sektor gastronomiczny mógł stracić 30 mld zł.