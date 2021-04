Przedstawiciele Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej zapowiedzieli na 3 maja protest Czarna Procesja - pod hasłem POLITYKA STOP - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ START!

- "Chcemy swobody dla ludzi, ażeby wszystkie stany miały przyzwoitą udzielność we władzy prawodawczej, ażeby każdy człowiek przykładał się do dobra ojczyzny, ażeby naród polski był prawdziwie wolnym narodem." - z Memoriału mieszczan miast polskich do Króla wręczonego podczas „Czarnej procesji” 1789 r. Mamy dość ograniczania naszych swobód gospodarczych! W 1789 Mieszczanie ze 144 miast, pod przewodnictwem Jana Dekerta złożyli królowi Stanisławowi Augustowi memoriał podczas Czarnej Procesji w Warszawie. Ówcześni mieszczanie, jak dziś przedsiębiorcy żądali uznania ich praw przez szlachtę, dzisiejszych polityków. DZIŚ TEŻ MÓWIMY SZLACHCIE DOŚĆ! NIC O NAS BEZ NAS POLITYCY! DOMAGAMY SIĘ ABY NASZ GŁOS BYŁ SŁYSZANY I BYŁ WYZNACZNIKIEM WASZYCH DECYZJI! BO TO MY, MIESZCZANIE, PRZEDSIĘBIORCY - NIE WY, SZLACHCICE - TWORZYMY POLSKĄ GOSPODARKĘ! - alarmują na Facebooku IGGP.