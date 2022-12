500 zł mandatu za 35 minut w kolejce drive-thru w McDonald’s. Jak to możliwe?

Zdarzenie miało miejsce w McDonald’s w Wisemore w Wielkiej Brytanii. Kobieta, która wybrała się z córką do tamtejszej restauracji McDonald’s, dostała mandat.

- Wszystko dlatego, że stała w kolejce do przejazdu przez 35 minut, czekając na możliwość złożenia zamówienia, a potem kolejne trzy minuty na jego zrealizowanie. W tym czasie ani nie przeparkowała samochodu z kolejki, ani go nie opuściła. W tej sytuacji przesyłka z mandatem na 100 funtów to było ostatnie, czego się spodziewała - pisze wrc.net.pl..