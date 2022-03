Burger King oblegany w Rosji

Burger King nie jest w stanie zamknąć 800 restauracji w Rosji. Wszystko przez skomplikowaną konstrukcję franczyzy. Marka weszła do Rosji dziesięć lat temu w ramach partnerstwa joint venture z trzema podmiotami. Jednym z nich jest rosyjski państwowy bank VTB, który został dotknięty zachodnimi sankcjami.

Rosjanie nie mają wprawdzie już McDonald's, ale wciąż mogą cieszyć się obecnością Burger Kinga, który jest teraz w Rosji bardzo popularny.

Burger King ma problem z wyjściem z Rosji

Marka Burger King weszła do Rosji dziesięć lat temu w ramach partnerstwa joint venture z trzema podmiotami: Aleksandrem Kolobovem, który kontroluje codzienną działalność, firmą private equity i zarządzającą aktywami Investment Capital Ukraine a także rosyjskim państwowym bankiem VTB, który został dotknięty zachodnimi sankcjami.

Spółka Restaurant Brands, do której należy Burger King rozpoczęła proces zbycia 15 proc. udziałów w spółce joint venture. Chce to zrobić natychmiast, jednak zajmie to trochę czasu. Nie ma klauzul prawnych, które pozwalają jednostronnie zmienić umowę lub pozwolić jednemu z partnerów po prostu odejść lub unieważnić całą umowę.