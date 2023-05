Ceny w gastronomii znów pójdą w górę. Znamy powód

24 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

24 maja 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ustawa ma ograniczyć stosowanie jednorazowych przedmiotów z plastiku.

Celem ustawy jest wprowadzenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP).

Czy HoReCa jest na to gotowa?

- W Polsce nie jesteśmy gotowi ani pod kątem legislacyjnym ani logistycznym. Po raz kolejny rząd stosuje restrykcje finansowe podwyższając opłaty recyklingowe z 1 grosza do 20 groszy od jednego kubka, bez podstaw prawnych i logistycznych. Jest jeszcze bardzo dużo opakowań w plastiku nie tylko w gastronomii ale przede wszystkim w detalu - opakowania wędlin są pakowane próżniowo w plastik i zastępczych opakowań w tym zakresie nie ma. Kubki plastikowe znikną z rynku za 2-3 lata jak wszystkie zapasy magazynowe zostaną zużyte i nowe technologie produkcyjne zostaną uruchomione na surowcach biodegradalnych. Za wszystkie te sztuczne podwyżki zapłacą znowu konsumenci, czyli po raz kolejny ceny w gastronomii pójdą w górę, tym razem z powodu SUP - mówi nam Jacek Czauderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Zdaniem szefa IGGP po raz kolejny wprowadzane są martwe przepisy bez możliwości egzekucji prawnej i finansowej.

Jaka jest ocena dr Katarzyny Barańskiej, Partner, Head of Decarbonisation w Osborne Clarke?

- Mimo znacznych opóźnień w implementacji przepisów, rynek nie wydaje się być zupełnie przygotowany na te wyzwania. Konieczność złożenia wniosku do BDO, pilnego zweryfikowania stanu magazynów w przypadku wprowadzania na rynek pewnych rodzajów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, odpowiednie oznakowanie- to działania na już - mówiła w rozmowie z horecatrends.pl dr Katarzyna Barańska, Partner, Head of Decarbonisation w Osborne Clarke.

Po wejściu w życie przepisów, nie będzie dopuszczalne wydawanie pewnych rodzajów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych z magazynów, centrów dystrybucyjnych czy hurtowni na cele sklepów i jednostek detalicznych, ani przez te sklepy w ramach dalszej odsprzedaży.

- Co trzeba podkreślić zakaz wprowadzania to również - zakaz wydawania/ przekazywania osobie trzeciej, zarówno w sposób odpłatny jak i nieodpłatny np. na cele dobroczynne, festynów, imprez okolicznościowych etc. To także zakaz wykorzystywania na własne potrzeby. W przypadku produktów importowanych zakazem objęte będzie fizyczne przywiezienie celem wprowadzenia do obrotu lub wystawienie pierwszej faktury (dokumentu celnego) potwierdzającej przywóz po 24 maja br. - dodaje dr Katarzyna Barańska.

To ograniczenie nie dotyczy produktów już wprowadzonych na rynek.

SUP. Wysokie kary za brak implementacji

W przypadku wątpliwości, czy przedsiębiorca rzeczywiście złamał zakaz i może zostać ukarany (kara administracyjna do 500 tysięcy zł), ciężar udowodnienia będzie spoczywał na tym przedsiębiorcy.

- Co kluczowe z perspektywy sektora FMCG, zakaz dotyczy przede wszystkim popularnych w gastronomii typu fast food jednorazowych sztućców, talerzy, słomek i mieszadełek wykonanych z tworzyw sztucznych, a także pojemników na żywność i pojemników na napoje oraz kubków wykonanych z polistyrenu ekspandowanego, popularnie zwanego styropianem. Remanent w magazynach jest zatem pilnie potrzebny, aby nie zostać z produktami niezbędnymi dotychczas dla działania gastronomii, które będzie można wyłącznie poddać utylizacji - wylicza dr Katarzyna Barańska.

SUP - zakazane produkty jednorazowego użytku

9 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, który nie można wprowadzać do obrotu to:

1. patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego

2. sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki)

3. talerze

4. słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego

5. mieszadełka do napojów

6. patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały

7. pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego

8. pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego

9. kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

Nowelizacja przewiduje obowiązek informowania konsumentów, poprzez czytelne oznakowanie na opakowaniu produktu jednorazowego użytku z plastiku o szkodliwości jego wpływu na środowisko. Taki obowiązek dotyczyć będzie takich produktów jak: podpaski higieniczne, tampony i ich aplikatory, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne, kubki na napoje.

Opłata za niektóre produkty jednorazowe

Nowe przepisy wprowadzają również opłatę - maksymalnie 1 zł - za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom. Chodzi np. o opakowania, w których serwowane są napoje czy żywność. Opłata będzie doliczona do ceny produktu i naliczać ją będą punkty handlowe. Takie punkty będą musiały jednak zapewnić klientom alternatywę dla jednorazowego kubka z plastiku, który będzie albo z materiału podlegającego biodegradacji, albo będzie wielorazowego użytku. Pobrana opłata ma być przeznaczona na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z takich produktów.

ROP, czyli rozszerzona odpowiedzialność producentów. Opłaty

Nowela wprowadza też rozszerzoną odpowiedzialność producentów w związku z wprowadzaniem na rynek produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy będą m.in. zobowiązani do wnoszenia opłat. Będzie to np. 20 groszy za 1 kg wprowadzonego do obrotu produktu lub 3 grosze za jedną sztukę. Ostateczne stawki również będą określone w rozporządzeniu.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek jednorazowe produkty z plastiku będą również ponosić opłaty związane z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych związanych z ograniczeniem stosowania plastiku.