Co dalej z gastronomią?

Co dalej z gastronomią?

Sytuacja branży gastronomicznej jest fatalna. Sprzedaż na wynos lub z dowozem do klienta prowadzi jedynie co piąta firma. A to pozwala na wypracowanie ok. 10 proc. wcześniejszych obrotów. Co dalej? Jaka przyszłość czeka gastronomię?

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 02 marca 2021 11:03