Czwarta fala: na jakie obostrzenia powinna przygotować się HoReCa?

Przedstawiciele rządu ostrzegają przed czwartą falą pandemii COVID-19, która już za kilka tygodni może pojawić się w Polsce. Podkreślają, że liczą się z tym, że w szczycie dzienna liczba zakażeń sięgnie nawet 15-20 tys. Pewne są już więc obostrzenia i restrykcje. W jaki sposób obejmą sektor HoReCa?

Autor: PP, www.horecatrends.pl / PAP Data: 26 sierpnia 2021 07:46

"Tego, że pewne obostrzenia się pojawią, możemy być pewni, że pewien rygor zostanie zaostrzony, w większości w tych województwach, które mają bardzo niski poziom zaszczepienia" - zapowiedział kilka dni temu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zob. Powrót do podziału kraju na strefy: zieloną, żółtą i czerwoną?

Czwartej fali sprzyja jesień

- Jeżeli będzie dużo zakażeń, będzie mało osób zaszczepionych, na pewno jakieś restrykcje się pojawią – powiedział w środę w Programie I Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"Jeżeli intensywność szczepień wzrośnie, to czwarta fala będzie mniejsza i odłożona w czasie. Jeżeli zachowamy się tak jak w tej chwili, czyli będziemy sceptyczni, jeżeli chodzi o szczepienia, to myślę, że realne jest to, o czym mówią eksperci - połowa września, początek października lub nawet troszkę później" - ocenił.

Dodał, że rozprzestrzenianiu się koronawirusa sprzyja okres jesienny, a także to, że jesienią dzieci wracają do szkół i kończy się okres urlopowy. "Ciągle powtarzam: chcemy wrócić do normalności? Zaszczepmy się" - zaapelował wiceminister zdrowia.

Zapytany o plany wprowadzenia obostrzeń, Kraska zastrzegł, że "za wcześnie, by o tym mówić". "Musimy zobaczyć, gdzie i w jakim stopniu dojdzie do zwiększonej liczby nowych zakażeń" - sprecyzował.

Zaznaczył, że ewentualne obostrzenia będą związane z tym, ile osób zaszczepiło się w danym województwie.

"Regiony, gdzie osób zaszczepionych jest najmniej, będą potencjalnymi regionami, gdzie będą wprowadzane ewentualne obostrzenia, bo tam będzie najwięcej zakażeń" - mówił Kraska.

Mówiąc o ewentualnych obostrzeniach, Kraska podkreślił, że "wszystkie decyzje leżą na stole". "Jeżeli będzie dużo zakażeń, będzie mało osób zaszczepionych, na pewno jakieś restrykcje się pojawią. Będziemy wprowadzali jakieś regionalne obostrzenia" - zapowiedział.

Obostrzenia zależne od szczepień

Zaznaczył, że jedynym województwem, w którym zaszczepionych jest poniżej 40 proc. osób, jest woj. podkarpackie. "Dalej jest woj. lubelskie, woj. opolskie, które weszło do pierwszej piątki województw z niskim wyszczepieniem. Trochę lepiej zaczyna sobie radzić woj. podlaskie, ale jest jeszcze woj. warmińsko-mazurskie i woj. świętokrzyskie" - wymienił rzecznik MZ.

Szef MZ Adam Niedzielski zapowiedział we wtorek, że w razie czwartej fali przy wprowadzaniu ewentualnych obostrzeń covidowych kraj zostanie podzielony na strefy według powiatów.

"Patrząc na doświadczenia krajów Europy Zachodniej, mamy do czynienia z sytuacją, w której ta sama liczba zakażeń przekłada się mniej więcej na 40-50 proc. mniej hospitalizacji. W związku z tym dla strefy żółtej - z 6 do 12 przypadków zakażeń na 10 tys. mieszkańców, a dla czerwonej - z 12 do 24 tys." - wskazał.

W ocenie prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dra Michała Sutkowskiego jest to bardzo rozsądne rozwiązanie. "Lepiej, żeby były obostrzenia regionalne, niż miałyby dotyczyć całych województw czy całego kraju. Będą one zapewne wprowadzane wtedy, kiedy będzie taka dla danej lokalizacji rekomendacja" - powiedział.

Dodał, że "przy rekomendacjach dla poszczególnych powiatów będą brane pod uwagę m.in. takie czynniki, jak liczba osób zaszczepionych na danym terenie, liczba zakażonych, hospitalizowanych".

Zaostrzania limitów osób w restauracjach

- Można zacząć od zaostrzania limitów w miejscach publicznych – powiedział rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że osoby zaszczepione będą na pewno "wyjmowane" z części obostrzeń obowiązujących na danym obszarze.

"Myślę, że od zaostrzania limitów w miejscach publicznych, w skupiskach ludzkich - kinach, kawiarniach - można zacząć, a dalej, to zgodnie z konsekwencją rosnących zakażeń, o ile taka konsekwencja takich zakażeń będzie" - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na wtorkowej konferencji prasowej, pytany, jakie obostrzenia mogą zostać wprowadzone w wypadku narastania czwartej fali epidemii COVID-19.

Podkreślił, że "rekomendacja ministra zdrowia jest taka, że obostrzenia wprowadzamy dla wszystkich na danym obszarze, ale, co logiczne, osoby zaszczepione, które są osobami bezpiecznymi, będą z części tych obostrzeń na pewno wyjmowane".

Dodał, że osoby zaszczepione w pewnych aspektach już dzisiaj są inaczej traktowane. Przypomniał, że obecnie obowiązuje limit 75 proc. obłożenia w hotelach, a osoby zaszczepione są z limitu zwolnione.

