Czy prawnicy są w stanie wybronić otwierające się restauracje?

Mam szereg wątpliwości co do regulacji zakazujących stacjonarnej działalności gastronomii - mówi serwisowi horecatrends.pl Piotr Jankowski, radca prawny, autor bloga prawowgastronomii.pl.

Horecatrends.pl: Gastronomia zbuntowała się wobec kolejnego lockdownu, czego przejawem jest ogólnopolska akcja #OtwieraMY. Jak ocenia Pan tę inicjatywę?

Piotr Jankowski, radca prawny, autor bloga prawowgastronomii.pl: W mojej ocenie akcja #OtwieraMY jest konsekwencją wadliwego przekazu decydentów i wprowadzanych obostrzeń, które nie są spójne. Jednocześnie, w przekazach medialnych nie potrafi się właściwie uzasadnić, dlaczego jedne branże pracują normalnie, a inne - gastronomia, hotelarstwo - muszą pozostawać zamknięte, co w szczególności oburza tych przedsiębiorców i nie sposób nie przyznać im racji. Szczególnie, że nie istnieją badania, które wykazywałyby, że otwarty biznes horeca (nawet w reżimie sanitarnym) prowadzi do szczególnego wzrostu zakażeń. A przecież całkowite zamknięcie biznesów to dramat całej rzeszy ludzi prowadzących dany biznes, osób z nimi współpracujących i ich rodzin. Absolutnie zatem nie dziwię się tym, którzy chcą temu wyjść naprzeciw i niejako zmusić władze do działania.

Decyzja o otwarciu lokalu pomimo zakazów nie jest prosta. Czy gastronomia powinna się teraz otwierać?

Odpowiedź na pytanie, czy gastronomia powinna się teraz otwierać, zależy od rachunku ekonomicznego. Może przecież być tak, że otwarcie biznesu i potencjalna kara jest bardziej korzystna finansowo niż zamknięcie lokalu. Szczególnie, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z żadnej z tarcz.

Co mogą stracić, a co zyskać restauratorzy?

Rachunek ekonomiczny powinien przede wszystkim uwzględniać wypłacone bądź zaoszczędzone środki z tarcz lub też potencjalne korzyści, które można stracić w przypadku łamania obostrzeń. Tutaj jednak sprawa pozostaje otwarta, wszystko zależy od konkretnego przypadku, bo przecież w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca korzystał ze środków nie było mowy o tym, że złamanie obostrzeń doprowadzi do konieczności zwrotu środków. Zyski i straty powinni sobie przeliczyć restauratorzy. Organy i służby państwowe mogą nakładać na restauratorów kary pieniężne (w postępowaniu administracyjnym - sanepid) oraz grzywny (w postępowaniu wykroczeniowym – np. Policja, Straż Miejska). Zagrożenie karą pieniężną jest od 10.000 do 30.000 zł, natomiast karą grzywny do 5.000 zł – jeśli sprawa trafi do sądu, ale do 500 zł w przypadku mandatu. Kary te mogą być powtarzane, ale co najważniejsze na chwilę obecną istnieje duże prawdopodobieństwo, że kary nie utrzymają się w sądzie.

Czy prawnicy będą mieli tutaj dużo pracy?

To zależy od skali akcji #OtwieraMY, ale osobiście mam sporo zapytań w tej kwestii.

I czy rzeczywiście są w stanie wybronić otwierających się?

W mojej ocenie istnieją ku temu bardzo duże szanse na dzień dzisiejszy. Patrząc chociażby na wyrok WSA z Opola dot. zakładu fryzjerskiego. To jest bardzo ważny wyrok, otwierający liczną w przyszłości gamę orzeczeń dot. przedmiotowych zagadnień. Tym bardziej, że można go odnieść do każdej branży, której zakazano działalności – w tym oczywiście gastronomicznej. Sądy zapewne będą bazowały na tym orzeczeniu. Należy się jednak spodziewać, że jeżeli przyjmie się linia orzecznicza uznająca wprowadzone rozporządzeniem zakazy za nieskuteczne, to rządzący przeprowadzą proces legislacyjny tak, aby przynajmniej te formalne zarzuty wytrącić gastronomom z ręki. Z tym, że trzeba mieć na uwadze, że decydenci również patrzą na rachunek ekonomiczny i mogą uznać, że wprowadzanie obostrzeń ustawą przy jednoczesnym niewprowadzeniu stanu nadzwyczajnego może wywołać lawinę pozwów o odszkodowanie, a przynajmniej dać ku temu kolejne argumenty zamkniętym branżom.