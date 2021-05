Francuzi popierają paszporty umożliwiające dostęp do restauracji i sklepów

63 proc. Francuzów popiera pomysł paszportu sanitarnego. We Francji trwają obecnie przygotowania do wprowadzenia tego typu dokumentu. Posiadacze paszportów mogliby mieć dostęp do sklepów, kawiarni czy restauracji.

Autor: PAP Data: 06 maja 2021 08:48