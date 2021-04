Gowin: Po majówce ruszą hotele, gastronomia i handel

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii : uważam, że do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona. Jego zdaniem można pomyśleć o otwarciu, w rygorach sanitarnych, np. ogródków restauracyjnych.

Autor: PAP Data: 26 kwietnia 2021 15:47

Jarosław Gowin przyznał, że jest zwolennikiem, żeby, teraz, gdy akcja szczepień przyspieszyła, w jak najszybszym tempie, z zachowaniem rygorów sanitarnych, otwierać kolejne branże.

"Uważam, że do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona - powiedział wiceminister.

Jego zdaniem trzeba otworzyć cały handel i ogromną większość usług, w rygorach sanitarnych można też pomyśleć o otwarciu np. ogródków restauracyjnych czy o dostępie pewnej puli miejsc w hotelach.

Jak ustalił portal Business Insider, z ust ministra rozwoju, pracy i przedsiębiorczości padła deklaracja ale i data. Wicepremier Jarosław Gowin miał zgodzić się z opinią biznesu, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz maksymalnym obłożeniu rezerwacji w hotelach na poziomie 50 proc., hotele będą mogły ruszyć tuż po majówce, czyli od 4 maja. Tego dnia ma ruszyć także handel i gastronomia w ogródkach restauracyjnych.

Gowin przyznał, że jest zwolennikiem tego, by osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 miały dostęp "do wszelkiego typu usług". "Tu nie chodzi tylko ani przede wszystkim o komfort tych osób. Chodzi przede wszystkim o ratowanie polskich hoteli, polskich restauracji".

"To jest taki moment, kiedy wszyscy musimy okazać solidarność z przedsiębiorcami, którzy nie z własnej winy musieli ograniczyć albo wręcz zamknąć swoją działalność gospodarczą. Okazujemy tę solidarność przez kolejne transze pomocowe" - zapewnił.

Do tej pory z budżetu państwa wyasygnowano na ten cel ponad 200 mld zł. "To już jest taki moment, kiedy trzeba przedsiębiorcom dać nie tylko rybę, trzeba dać wędkę, czyli umożliwić jak najszybszy powrót do przynajmniej ograniczonych form działalności gospodarczej" - dodał Jarosław Gowin.