IGGP wkrótce złoży pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa

- Ilość firm, które jeszcze się dopisują cały czas rośnie, aktualnie mamy 277 podmiotów do Pozwu Głównego Nr 1. Uczestnictwo zadeklarowało dwa razy więcej podmiotów, ale o powodach zwłoki czy rezygnacji będziemy mogli mówić jak zakończy cały proces - mówi Sławomir Grzyb, sekretarz generalny IGGP.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 20 sierpnia 2021 08:40

- Faktycznie dokumentów do weryfikacji jest sporo, i tu mamy małe opóźnienia, bo środek wakacji to wiadomo praca w restauracji, zwłaszcza tam gdzie wystąpiły duże straty, a pracowników na lekarstwo, więc właściciele pracują na kilku etatach. Nie wiadomo co rząd jeszcze knuje - mówi Sławomir Grzyb.

Jego zdaniem wszyscy wiedzą, że będą mogli jeszcze przystąpić do pozwu nawet po złożeniu Pozwu do Sądu (przez kolejne 6-8 miesięcy), ale wtedy koszty będą wielokrotnie większe. Ktoś kto poniósł duże straty i walczy o utrzymanie na rynku, świadomie poniesie te większe koszty, bo dziś te kwoty są niezbędne do utrzymania codziennej działalności - dodaje Sławomir Grzyb, sekretarz generalny IGGP.

Pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa - harmonogram

- Składamy dokumenty pozwu do kancelarii do 30 sierpnia 2021. - informuje Jacek Czauderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

- 2.09 planujemy organizacje konferencji prasowej wraz ze streamingiem on ine w siedzibie IGGP w Piasecznie ul. Puławska 38, w sprawie złożenia dokumentów do kancelarii i wtedy podamy wszystkie dokładne liczby i szacunkową stratę wyliczoną przez przedsiębiorców gastronomicznych. Z kolei 14.09 pozew będzie składany przez kancelarie Jacek Dubois i wspólnicy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na tę okoliczność będzie konferencja prasowa w kancelarii Jacek Dubois i wspolnicy przy ul. F.Nulla 13 wraz ze streamingiem on line, na której prawnicy udzielą szczegółowych informacji do opinii publicznej i branży w zakresie składanego pozwu - dodaje Jacek Czauderna.

Pozew zbiorowy gastronomii - czego domaga się branża

Jak informowaliśmy w lutym 2021 r. żądaniem Pozwu zbiorowego będzie ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19.

- Pozew zbiorowy będzie pozwem „o zasadę” – oczekujemy od Sądu rozstrzygnięcia, iż Skarb Państwa powinien zapłacić Firmom odszkodowania. W przypadku wygrania tej sprawy, w indywidualnych procesach sądowych Firmy dochodzić będą zasądzenia konkretnych kwot odszkodowania. Istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania wskutek zawarcia ugody - informuje IGGP.

Branża gastronomiczna poszkodowana w pandemii

IGGP szacuje, że w wyniku lockdownu branża straciła w 2020 r. około 30 mld zł

Zadłużenie branży gastronomicznej w ciąu roku pandemii wobec kontrahentów i banków wzrosło do ok. 728 mln zł. W najgorszej sytuacji są foodtrucki.

Jak podaje portal PulsHr.pl, blisko 200 tysięcy osób straciło pracę w gastronomii lub zmieniło formę zatrudnienia w 2020 roku.