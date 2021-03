IGGP za składaniem pozwów w grupach branżowych

Na początku lutego PSL dał partii rządzącej ultimatum – otwórzcie gospodarkę lub skarżymy skarb państwa w pozwie zbiorowym. W imieniu przedsiębiorców i pracodawców, a także pracowników wystąpić przeciw skarbowi państwa mieli parlamentarzyści. IGGP jest jednak za składaniem pozwów w grupach branżowych.

Autor: horecatrends.pl Data: 05 marca 2021 16:06

Kryzys od roku pogłębia się, a branża gastronomiczna wydaje się być coraz bardziej zapomnianą przez partię rządzącą zarówno podczas cyklicznych konferencji Premiera Morawieckiego i Ministra Zdrowia, a także w rozporządzeniach dotyczących Tarcz Antykryzysowych. Zdesperowani właściciele restauracji i innych punktów gastronomicznych zaczęli w ramach akcji #otwieraMy wznawiać swoje działalności, ryzykując nie dość, że ogromnymi, finansowymi karami, jak również wizytami policji i sanepidu. Otwierając swój lokal stracili także możliwość ubiegania się o pomoc finansową.

„Buntu przedsiębiorców władza już nie opanuje. Lepiej luzować obostrzenia z głową niż skazywać nas na wolnoamerykankę narażając zdrowie i życie Polek i Polaków. Panie premierze Morawiecki, odwagi!” – pisał Władysław Kosiniak-Kamysz na Twitterze.

PSL rozmawia zarówno z przedsiębiorcami z różnych branż, a także prowadzi rozmowy z prawnikami, którzy mają pomóc partii w złożeniu pozwu. Jednak jak technicznie i merytorycznie wygląda sytuacja?

Podczas wczorajszej konferencji głos w sprawie zabrał Krzysztof Heller z Akademii Gotowania „Chociaż PSL jest odbierany przez IGGP bardzo pozytywnie (…), to jednak zastanawiam się czy wychodząc z informacją o pozwie zbiorowym, nie doprowadzacie Państwo do czegoś co deprecjonują te pozwy, robiąc to zwłaszcza tak szeroko i przedstawiając go w taki sposób. Pozwoliłem sobie przeanalizować projekt, który trafił na Państwa stronę. Konstrukcja pozwu jest ryzykowna, choćby ze względu na to, że mówimy tylko o utraconych korzyściach. Jako IGGP pracujemy nad pozwem dla gastronomii już kilka miesięcy i wiemy jak ważna jest jednorodność grupy (…)Jest to wręcz kluczowe. Zastanawiam się czy PSL wychodząc z taką propozycją przemyślał ją dobrze i czy nie działa trochę na szkodę przedsiębiorców skoro pozew będzie trudny przy takiej różnorodności przedsiębiorców. Wątpliwości budzi też sformułowanie czy błąd władzy polega na ograniczeniach czy zakazach. Mówienie przez PSL o pozwie zbiorowym może trochę deprecjonować wszystkich, którzy chcą takie pozwy wytaczać i są do nich lepiej przygotowani”.

Jak twierdzi IGGP, bardziej rozsądne jest składanie pozwów w grupach branżowych. IGGP chce złożyć pozew jeszcze w marcu.

- Dlaczego zbiorowy? Sytuacja na rynku jest trudna, a zbiorowość zapewnia w pierwszej kolejności mniejsze opłaty sądowe. Prawnik kancelarii Dubois i Wspólnicy, która prowadzi sprawę pozwu dla IGGP tak skomentowała kwestię finansową pozwu indywidualnego – pisze Izba.