Działania, które wesprą Twój lokal w trudnych czasach. Jak budować zwinny biznes?

Rosnące ceny żywności nie służą gastronomii i bezpośrednio wpływają na ceny w kartach menu. To może zniechęcić część klientów do odwiedzania lokali a wiele osób zapewne zrezygnuje z zamawiania posiłków na wynos na rzecz bardziej ekonomicznego gotowania w domu. Jakie działania mogą podjąć restauratorzy, że ich biznes był bardziej zwinny?

Na początku pandemii zamknięcie restauracji było smutną koniecznością, co doprowadziło do tego, że wiele biznesów gastronomicznych upadło. Niestety 2022 rok nadal pozostaje w cieniu takiego ryzyka. Dlatego przedsiębiorcy z branży gastronomicznej muszą być przygotowani na najgorsze i mieć opracowany plan B - na wypadek wprowadzenia obostrzeń czy nawet całkowitego zamknięcia dla klientów. Ich biznes powinien być bardziej elastyczny.

Inflacja i rosnące ceny żywności a gastronomia

Pandemia pandemią ale w przypadku gastronomii rosnące ceny żywności, wysoka inflacja i coraz wyższe koszty stałe oczywiście nie pomagają. To wszystko może wręcz mobilizować restauratorów do podejmowania decyzji o zmianie profilu prowadzonych lokali na miejsce serwujące tanie obiady i propozycje lunchowe. Z drugiej nie jest tajemnicą, że klienci lubią wybrać się do restauracji po to właśnie, by zjeść coś, czego sami nie przyrządzą w domu. Która droga jest słuszna? - sugerują eksperci firmy Fanex.

Na to pytanie nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi ale patrząc na najnowsze trendy w gastronomii możemy być pewni, że:

- Warto stawiać na świeże sezonowe produkty i to na ich podstawie budować menu. Pozwoli to na obniżenie kosztów i jednocześnie wpisze się w obecne trendy gastronomiczne promujące ekologiczne rozwiązania i wspieranie lokalnych rolników. Zamiast tradycyjnej sałatki greckiej z pomidorami i ogórkami, które w środku zimy nie mają zbyt wiele wspólnego z aromatycznymi polskimi warzywami, można w lokalu serwować sałatki z chrzanem i gotowanymi warzywami czy kiszonki – to prosty sposób na wprowadzenie sezonowych produktów do menu - zapewniają eksperci Fanex.

Dania na wynos – wybór czy must have restauracji?

W pandemii dania na wynos niezwykle zyskały na popularności. Był to jedyny sposób na to, by klienci mogli zjeść swoje ulubione potrawy pomimo zamknięcia restauracji. Zdaniem ekspertów ten trend w gastronomii będzie rósł w siłę.

Coraz więcej osób woli zamówić lunch, obiad lub kolację do domu zamiast wybierać się do lokalu, dlatego już niemal wszystkie restauracje oferują obecnie dania na wynos. Jednak nawet duża liczba zamówień nie gwarantuje sukcesu.

Restauratorzy muszą podjąć decyzję - wynosy z przewoźnikami czy własne systemy składania zamówień na stronie i zatrudnenie pracowników zajmujących się dowozem. Tu niezbędna jest skuteczna promocja, by klienci mieli świadomość z możliwości zamówienia dań pbezpośrednio – a tu z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju systemy lojalnościowe.

Trendy w gastronomii 2022 – programy lojalnościowe

Era zbierania pieczątek i analogowych kart lojalnościowych powoli odchodzi w niepamięć. Jednak nie warto całkowicie zrezygnować z programów lojalnościowych. Obecnie popularne są aplikacje, kody zniżkowe przy zamówieniach online czy możliwość organizacji konkursów czy promocji w mediach społecznościowych. Zdaniem ekspertów Fanex warto doceniać stałych klientów i oferować co pewien czas darmową dostawę czy zniżkę w lokalu. To sposób na zbudowanie społeczności, na którą będziemy mogli liczyć także w trudniejszych chwilach.

Trendy 2022 - ręka na pulsie

Jeśli restauracje nie chcą ryzykować utraty klientów, warto przyjrzeć się przepisom bez składników odzwierzęcych i wprowadzić do karty przynajmniej kilka pozycji dla wegetarian i wegan.

- Ukłon w stronę roślinożerców i wprowadzenie do menu czegoś więcej niż tylko frytki i sałatka nie kosztują wiele, a mogą okazać się trafioną decyzją marketingową. Trendy gastronomiczne 2022 dla wegan i wegetarian skupiają się na roślinnych odpowiednikach lubianych smaków - informuje Fanex.