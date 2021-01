Lokale muszą opłacić koncesję na alkohol. Ale nie wiedzą, kiedy go będą sprzedawać

Lokale muszą opłacić koncesję na alkohol. Ale nie wiedzą, kiedy go będą sprzedawać

Lokale gastronomiczne sprzedające alkohol muszą zmierzyć się z kolejnym lockdownowym problemem. Chociaż ich działalność jest obecnie zakazana i nie wiedzą, kiedy się otworzą, to muszą opłacić koncesję na alkohol na 2021 r. Czas na to mają do 31 stycznia - businessinsider.com.pl.

Autor: businessinsider.com.pl Data: 21 stycznia 2021 14:14