MAKRO Polska z tytułem Top Employer

MAKRO Polska, po raz czwarty z rzędu otrzymało certyfikat Top Employer Polska, przyznawany przez Instytut Top Employer.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 26 stycznia 2021 16:42

Certyfikat TOP Employer wydawany jest na świecie od ponad 25 lat. W naszym kraju przyznano go po raz dwunasty. Na uhonorowanie nim mogą liczyć ci pracodawcy, których wyróżniają wysokie standardy działań w zakresie prowadzonej polityki personalnej, a szczególnie w obszarze tworzenia angażującego środowiska pracy dla swoich pracowników. Kompleksową ocenę zapewnia szczegółowa ankieta składająca się z 20 obszarów tematycznych i obejmuje m.in. strategię rozwoju zasobów ludzkich, środowisko pracy, zarządzanie talentami, ale także dbałość o dobrą kondycję pracowników czy równość traktowania oraz integrację społeczną. Wśród ponad 1600 firm i organizacji ze 120 krajów znalazło się po raz czwarty z rzędu MAKRO Polska, które poprzez to ważne wyróżnienie – tytuły Top Employer Polska i Top Employer Europe 2021, potwierdza swoją pozycję w gronie najlepszych pracodawców zarówno w Polsce jak i na świecie.

– W imieniu całego zespołu MAKRO Polska dziękuję Instytutowi Top Employer za uhonorowanie naszych wieloletnich działań w zakresie polityki personalnej. To jedno z najważniejszych wyróżnień otrzymanych przez naszą firmę, a szczególnie cieszy fakt, iż Instytut Top Employer przyznał je nam już po raz czwarty – mówi Katarzyna Kosel, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Personalnego MAKRO. – Jest to także dowód, że działania prowadzone przez nas na rzecz zapewniania pracownikom optymalnych warunków pracy, rozwoju zawodowego i społecznego plasują nas w gronie czołówki światowych pracodawców i możemy być dumni, że w ten sposób budujemy wartość naszego kapitału społecznego. To motywuje nas do ciągłego doskonalenia wdrażanych w MAKRO praktyk i polityk HR, by środowisko pracy w naszej firmie dostarczało pracownikom jeszcze więcej satysfakcji.