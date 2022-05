Mihiderka na EEC: Hurraoptymizm we franczyzie się nie sprawdza

- Warto z punktu franczyzobiorcy mnożyć przez dwa i dzielić przez dwa. Mnożyć przez dwa czas zwrotu, a dzielić przez dwa kwoty obiecywanych zysków - mówił Marcin Krysiński, współzałożyciel Mihiderki, podczas debaty o franczyzie, która odbyła się 27 kwietnia 2022 podczas 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Franczyza: Kogo powinno chronić prawo?

- W przypadku franczyzy dobrze się zastanowić, jaka jest geneza samego połączenia się franczyzobiorcy i franczyzodawcy. Z punktu widzenia franczyzobiorcy przyłączenie się do sieci franczyzowej w dużej mierze oznacza obdarzenie go wiedzą (know how) - mówił Marcin Krysiński podczas debaty EEC 2022.

Współzałożyciel Mihiderki zwrócił uwagę, że nie tylko franczyzobiorca powinien być chroniony prawnie, ale także franczyzodawca, ponieważ powierza on swój know how, a także pomaga wypromować daną lokalizację.

Prelegent podkreślił, że w gastronomii receptury przekazywane przez franczyzodawcę franczyzobiorcom nie podlegają ochronie prawnej, a pozyskanie ich czasem jest głównym powodem wejścia we franczyzę.

Rozmowy z franczyzobiorcami

Marcin Krysiński stwierdził, że rozmowy z potencjalnymi partnerami zwykle zaczynają się od sprawdzenia sukcesów firmy. Przyszli franczyzobiorcy patrzą na to, co firma do tej pory osiągnęła.

– Trzeba coś pokazać. Nie można zrobić franczyzy na zasadzie teoretycznej – podkreślił.

Jego zdaniem bardzo ważne jest to, czy istnieje zgodność interesów pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Potrzeba rzetelnej współpracy.

- Jeżeli franczyzodawca opiera swój pomysł biznesowy na wyciąganiu pieniędzy od poszczególnych franczyzobiorców, to i tak obejdzie przepisy. Jeżeli natomiast to opiera się na rzetelnej współpracy, to szczegółowe przepisy nie będą potrzebne. Strony się dogadają - przekonywał.

Podejście franczyzobiorców do biznesu

Współzałożyciel Mihiderki stwierdził, że bardzo często widać zbyt hurraoptymistyczne podejście potencjalnych franczyzobiorców. do biznesu.

– Zgłaszały się do nas osoby, które poszukiwały dochodu pasywnego. W mojej opinii to jest błąd. Jeżeli ktoś otwiera jeden lokal, to tworzy sobie miejsce pracy – mówił.

- Warto z punktu franczyzobiorcy mnożyć przez dwa i dzielić przez dwa. Mnożyć przez dwa czas zwrotu, a dzielić przez dwa kwoty obiecywanych zysków - dodał.

Mihiderka: Skutki pandemii

Sieć Mihiderka przed pandemią miała 10 lokali. Pojawił się też inwestor na kolejne 20 punktów. Jak zaznaczył podczas debaty Marcin Krysiński, pandemia oraz działania rządu spowodowały, że pozostały 4 lokale.

Marcin Krysiński, współzałożyciel Mihiderki, był prelegentem debaty o franczyzie, która odbyła się 27 kwietnia 2022 podczas 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.