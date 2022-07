Napiwki. Kto ma uiścić podatek - restaurator czy obsługa?

W jednej z ostatnich interpretacji podatkowych przyjęto, że napiwki otrzymane w gotówce od klientów, jak i te przekazywane przez restaurację pracownikom, zarówno w sytuacji doliczenia ich kwoty do kwoty wynikającej z paragonu, jak i zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej, nie będą stanowić przychodu podatkowego restauratora - mówi Piotr Jankowski, radca prawny.

Podatek od napiwków

Jak mówi Piotr Jankowski, radca prawny, podatek od napiwków, czyli przekazywanych dobrowolnie przez klientów środków pieniężnych na rzecz obsługi w danym lokalu nie stanowi jedynie problemu teoretycznego.

- Wszak mówimy tutaj o realnych kwotach, które płacą klienci, co po stronie odbiorcy tych kwot generuje przychód - często wcale nie mały - komentuje.

Radca prawny tłumaczy, że liczne interpretacje podatkowe w tym przedmiocie wskazują, że restauratorzy chcą mieć pewność, jak tego rodzaju przychód rozliczać podatkowo. Innymi słowy - czy napiwki stanowią przychód restauracji, czy pracowników.

- Szczególnie, że napiwki mogą przecież przybierać różną formę: mogą być przekazywane bezpośrednio obsłudze w formie gotówki w postaci chociażby reszty bez ewidencjonowania tego faktu na dokumencie fiskalnym, mogą być doliczane na prośbę klienta do paragonu, ale również mogą być opłacane gotówką lub kartą, lecz poprzez nabicie wyższej kwoty na terminalu płatniczym po uzgodnieniu z klientem -wymienia.

Kto ma płacić podatek od napiwków?

Wątpliwości przedsiębiorców skupiają się wokół tego, kto ma ten podatek uiścić - restaurator czy obsługa?

- W jednej z ostatnich interpretacji podatkowych w tym przedmiocie przyjęto, że napiwki otrzymane w gotówce od Klientów, jak i te przekazywane przez restaurację pracownikom, zarówno w sytuacji doliczenia ich kwoty do kwoty wynikającej z paragonu, jak i zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej, nie będą stanowić przychodu podatkowego restauratora. Przy czym należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca powinien rozliczać się z pracownikami z napiwków i nie pobierać na swoją rzecz żadnych kwot z napiwków, które na koniec dnia przekaże napiwki pracownikom. Inaczej to on będzie wzbogacony i będzie miał w obowiązku rozliczyć podatkowo otrzymany napiwek - tłumaczy.

- W mojej ocenie przyjęte przez organy podatkowe stanowisko jest w pełni słuszne, skoro intencją klientów dokonujących dobrowolnych płatności w postaci napiwków jest podziękowanie za obsługę na ich rzecz. A wszyscy wiemy doskonale, że jakość tej obsługi może być różna. Dodatkowo restaurator też musi mieć pewność, że jego księgi podatkowe są rzetelne, skoro w przypadku kontroli podatkowej może liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością podatkową, ale i karno-skarbową - dodaje.