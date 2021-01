PFR: Ponad 950 mln zł dla 5842 restauracji i ponad 700 mln zł dla 1462 hoteli z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Dotychczas w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 wsparcie finansowe otrzymały 5842 restauracje i placówki gastronomiczne (kod 56.10.A) na łączną kwotę 952 550 762 zł, czyli każda otrzymała średnio nieco ponad 163 tys. zł. Z kolei 1462 hotele (55.10.Z) otrzymały z PFR 716 668 243 zł (średnio po 490 tys. zł.) - wynika z przesłanych do redakcji danych przez biuro prasowe PFR.

29 stycznia 2021

- W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomoc trafiła już do 19647 firm, którym PFR wypłacił łącznie 3 131 152 296 zł. Średnio do jednej firmy trafiło więc ponad 159 tys. zł. W przedsiębiorstwach objętych pomocą pracuje ok 150 000 osób. W ostatnich dniach liczba firm, która otrzymuje pozytywne decyzje o subwencji utrzymuje się na zbliżonym poziomie z tendencją wzrostową. Szacujemy, że w kolejnym tygodniu zainteresowanie firm będzie się utrzymywać na zbliżonym poziomie. Łączna maksymalna pula środków w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 wynosi 13 mld zł - poinformował nas Maciej Buczkowski z biura prasowego PFR.

Jeśli chodzi o podział środków na branże, to subwencje otrzymało do tej pory:

* 5842 restauracje i placówki gastronomiczne (kod 56.10.A) na łączną kwotę 952 550 762 zł, czyli każda otrzymała średnio nieco ponad 163 tys. zł., łączna liczba pracowników w tych firmach to ok 48 tys. osób.

* 1462 hoteli (55.10.Z) na łączną kwotę 716 668 243 zł (średnio po 490 tys. zł.), ok 28 tys. pracowników.