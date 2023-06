Plastik znika z gastronomii. Jak HoReCa realizuje implementację SUP?

24 maja weszła w życie ustawa implementująca SUP

Co to oznacza w praktyce dla branży HoReCa?

Plastik znika z gastronomii. Jak HoReCa szykuje się do implementacji SUP?

24 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Nowela zakazuje wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. To 9 produktów:

1. patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego

2. sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki)

3. talerze

4. słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego

5. mieszadełka do napojów

6. patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały

7. pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego

8. pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego

9. kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

Za złamanie przepisów będą groziły administracyjne kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł.

Co to oznacza w praktyce ustawa implementująca SUP dla branży HoReCa?

- Implementacja ustawy dotyczącej jednorazowych artykułów plastikowych w branży HoReCa oznaczać wprowadzenie ograniczeń lub zakazów dotyczących używania plastikowych produktów jednorazowych, takich jak plastikowe sztućce, talerze, słomki i kubki. Zamiast tego, lokal gastronomiczny będzie zobowiązany do korzystania z ekologicznych alternatyw, takich jak sztućce i talerze biodegradowalne, słomki papierowe lub metalowe, oraz kubki z materiałów przyjaznych dla środowiska - mówi nam Rafał Kalinowski, GSTR - Gastro Consulting, od ponad 30 lat działa w branży HoReCa, doradca ds. gastronomii, szkoleniowiec.

Celem takiej ustawy może być zmniejszenie negatywnego wpływu jednorazowych artykułów plastikowych na środowisko, szczególnie na zanieczyszczenie wód i problem plastikowych odpadów. Wprowadzenie takiej ustawy wymaga dostosowania się restauracji, barów i innych miejsc gastronomicznych do nowych regulacji poprzez zmianę dostawców, wprowadzenie nowych produktów i edukację personelu w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami.

Jakie działania musi podjąć HoReCa?

Zdaniem eksperta ustawa implementująca wymaga od sektora HoReCa podjęcia różnych działań w celu dostosowania się do nowych przepisów dotyczących ograniczenia lub zakazu stosowania plastikowych artykułów jednorazowych.

Poniżej przedstawiam potencjalne działania, które mogą być wymagane:

Wycofanie jednorazowych artykułów plastikowych: HoReCa jest zobowiązana do zaprzestania stosowania plastikowych produktów jednorazowych, takich jak plastikowe sztućce, talerze, słomki, kubki i opakowania. Konieczne będzie znalezienie alternatywnych, bardziej ekologicznych opcji.

Wprowadzenie ekologicznych zamienników: HoReCa będzie musiała zidentyfikować i wprowadzić ekologiczne alternatywy dla jednorazowych artykułów plastikowych. Może to obejmować sztućce, talerze i kubki biodegradowalne, słomki papierowe, a także opakowania przyjazne dla środowiska.

Edukacja personelu: Konieczne będzie przeszkolenie personelu w zakresie zmian wprowadzonych przez ustawę. Personel powinien być świadomy nowych przepisów, zrozumieć konieczność ograniczenia użycia plastikowych artykułów jednorazowych i być w stanie skutecznie wprowadzić nowe ekologiczne rozwiązania.

Dostawcy ekologicznych produktów: HoReCa będzie musiała nawiązać współpracę z dostawcami oferującymi ekologiczne produkty i opakowania. Ważne będzie znalezienie dostawców, którzy mogą dostarczać odpowiednie zamienniki dla jednorazowych artykułów plastikowych.

Oznakowanie i informowanie klientów: Restauracje i inne miejsca gastronomiczne mogą być zobowiązane do oznaczania ekologicznych artykułów i udzielania informacji klientom na temat działań podjętych w celu ograniczenia plastiku oraz zachęcania do podejmowania bardziej świadomych wyborów.

- Konkretny zakres działań zależy od treści ustawy implementującej SUP w danym kraju. Ważne jest, aby HoReCa śledziła aktualne przepisy i skonsultowała się z lokalnymi organami regulacyjnymi, aby uzyskać precyzyjne informacje na temat wymogów i działań, które muszą zostać podjęte - mówi nam Rafał Kalinowski.

Czy sektor, firmy, restauratorzy są na to gotowi?

Niektóre firmy w sektorze HoReCa już podjęły działania na rzecz redukcji plastiku i wprowadzenia bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak stosowanie biodegradowalnych opakowań i zastąpienie plastikowych słomek papierowymi. Te firmy mogą być lepiej przygotowane na wprowadzenie ustawy SUP, ponieważ już mają pewne doświadczenie i infrastrukturę dostosowaną do ekologicznych praktyk.

Jednakże, dla niektórych firm sektora HoReCa wprowadzenie ustawy SUP może wiązać się z wyzwaniami. Mogą być konieczne inwestycje w nowe produkty, dostawców i szkolenie personelu. Ponadto, zmiana nawyków klientów i oczekiwań może być procesem stopniowym, który wymaga czasu i edukacji.

Jego zdaniem ważne jest, aby sektor HoReCa śledził rozwój przepisów dotyczących jednorazowych artykułów plastikowych i podejmował działania w odpowiednim czasie. - Warto podkreślić, że wprowadzenie ustawy SUP ma na celu ochronę środowiska poprzez ograniczenie negatywnego wpływu plastikowych artykułów jednorazowych. Długoterminowo, ekologiczne praktyki i dostosowanie się do nowych regulacji mogą przynieść korzyści dla sektora HoReCa, takie jak poprawa wizerunku, zwiększenie lojalności klientów oraz oszczędność kosztów poprzez ograniczenie zużycia jednorazowych materiałów - dodaje.