Pomoc dla sektora HoReCa w związku z pandemią COVID-19 - lista możliwości

Pomoc dla przedsiębiorców opiera się przede wszystkim na subwencjach z dwóch tarcz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – Tarcza 1.0 oraz Tarcza 2.0 - oraz na kolejnych tzw. tarczach antykryzysowych będących modyfikacją pierwotnej tarczy antykryzysowej wprowadzonej ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Dla serwisu www.horecatrends.pl zestawienie przygotowały Katarzyna Zwierz-Wilkocka, radca prawny i Joanna Kuc, adwokat Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.

Rzeczywista pomoc z tarczy antykryzysowej przeznaczona dla branży HoReCa - wyjaśniają Katarzyna Zwierz-Wilkocka, radca prawny i Joanna Kuc, adwokat Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.

I. Tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju

- Jedną z bardziej znaczących pomocy finansowych jakie uzyskać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19 są subwencje z tarcz finansowych PFR. Powstały dwie tarcze finansowe PFR: tarcza PFR 1.0 - co do której przyjmowanie wniosków zakończyło się 31 lipca 2020 roku, oraz tarcza PFR 2.0 - co do której wnioski przyjmowane są od 15 stycznia 2021 roku - informuje Joanna Kuc, adwokat w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.

Kwota subwencji w pierwszej tarczy uzależniona były od spadku przychodów względem 2019 roku – o minimum 25% i rosła w przypadku przekroczenia kolejno 50% i 75% spadku przychodów. Dla mikroprzedsiębiorców kwota przyznanej subwencji powiązana była również z liczbą zatrudnionych pracowników. Natomiast w przypadku MŚP, subwencja wynosiła 4%, 6% lub 8% przychodów z 2019 roku, w zależności spadku przychodów o kolejno 25%, 50% i 75%.

Przedsiębiorca, który nie zaprzestanie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, a także zachowa lub zwiększy przez ten okres zatrudnienie w przedsiębiorstwie może liczyć na zachowanie 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

Tarcza PFR 2.0, w odróżnieniu od skierowanej do wszystkich przedsiębiorców tarczy PFR 1.0, dotyczy jedynie grupy przedsiębiorców wyznaczonych przez kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Do grupy tej zaliczony jednak został także sektor HoReCa.

- Jednym z ważniejszych rozwiązań tarczy 2.0, jest możliwość umorzenia subwencji z tarczy 1.0 dla wskazanych branż nawet do 100%, a nie w 75% jak zakładano w pierwszej tarczy. Rozwiązanie to jest korzystne dla osób, które skorzystały z pomocy w pierwszej tarczy. Należy jednak wskazać, że informacja o takiej możliwości pojawiła się dopiero teraz, po zamknięciu puli pomocy z tarczy 1.0. Zapewne więcej przedsiębiorców zdecydowałoby się na skorzystanie z finansowania, gdyby informacja ta była dostępna wcześniej. Część z nich bowiem prawdopodobnie rezygnowała, kierując się obawą, że nie będą w stanie zwrócić pozostałych 25%.

Obecnie w celu uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy muszą spełnić następujące warunki: i) muszą prowadzić działalność gospodarczą od przynajmniej 31 grudnia 2019 roku, ii) w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej, muszą prowadzić działalność w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD weryfikowanych w 3 datach: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku oraz w dniu złożenia wniosku o subwencję), a także iii) muszą odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów tj.:

· od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, lub

· od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.