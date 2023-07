Pożary w Grecji: Czy biura podróży mają obowiązek zwrotu kosztów wycieczki?

Jakie prawa mają klienci biur podróży?

Rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Małgorzata Cieloch, poinformowała w rozmowie z portalem horecatrend.pl, że konsument może (red. Ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; art. 47 ustęp 4) bez konsekwencji odstąpić od umowy, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu, np. panuje tam epidemia, wybuchnie wulkan, są pożary lub jest zagrożenie terroryzmem. W takim przypadku organizator powinien zwrócić wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni.

- Biuro podróży może oczywiście zaproponować inny termin, destynację albo voucher, ale wówczas decyzja o przyjęciu takiego rozwiązania należy do konsumenta. Organizator ma obowiązek zwrotu pieniędzy za wycieczkę, która się nie odbyła. Jeżeli touroperator się z tego nie wywiązuje należy złożyć reklamację, warto też poprosić o pomoc rzecznika konsumentów – dodała Małgorzata Cieloch.

Czy można zrezygnować z wycieczki w tereny niezagrożone pożarami?

Rzecznik UOKiK wyjaśniła również, że w przypadku rezygnacji z wycieczki do Grecji, w regiony nieobjęte strefą zagrożoną i sporu z biurem podróży, o możliwości bezkosztowej rezygnacji z wycieczki ostatecznie będzie decydował sąd.

Czy można otrzymać zwrot za indywidualną rezerwację hotelu?

Małgorzata Cieloch poinformowała w rozmowie z horecatrends.pl, że skargi dotyczące rezerwacji usług hotelowych w innym kraju są domeną Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, które działa przy UOKiK. Jednak jak dodała, kwestia zwrotu pieniędzy w takich przypadkach, w których nie można skorzystać z usług z powodu wystąpienia siły wyższej może się różnić w zależności od kraju, w którym mamy zarezerwowany nocleg. Dlatego najlepiej, aby osoby, które mają wykupiony i zaplanowany wyjazd w miejsce zagrożenia podjęły próbę porozumienia się z przedsiębiorcą.

- W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ECK w Polsce otrzymało kilka skarg dotyczących rezygnacji z pobytu hotelowego z powodu siły wyższej, zarezerwowanego w innym kraju. Dotyczyły one rezygnacji z usług hotelowych we Włoszech, ze względu na panujące tam powodzie. Zgłoszenia od konsumentów, którzy odwołują pobyty w greckich hotelach z powodu pożaru, jeszcze do Europejskiego Centrum Konsumenckiego nie wpływają – dodała rzecznik UOKiK.

UOKiK: Dwa razy więcej skarg konsumenckich na turystykę i rekreację niż w 2022 r.

W kontekście skarg zakwalifikowanych do kategorii turystyka i rekreacja, które natomiast wpłynęły w tym roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzecznik UOKiK poinformowała, że ich liczba jest dwa razy wyższa niż w roku ubiegłym.

- W pierwszej połowie 2022 r. otrzymaliśmy 366 sygnałów z tej szerokiej kategorii, natomiast w pierwszej połowie 2023 r. dotarło do nas już 750 sygnałów. Przy czym należy podkreślić, że statystyka obejmuje zarówno sygnał na biuro podróży jak i np. na hotel, siłownię czy basen – dodała Rzecznik UOKiK.

Które regiony są zagrożone pożarami?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce 25 lipca wydało komunikat, w którym podkreślono, że zagrożenie pożarami nie jest ograniczone tylko do terytorium Grecji, a polskie placówki za granicą informują o zagrożeniu w kolejnych kierunkach turystycznych, takich jak m.in. Chorwacja, Tunezja czy Turcja.

Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki sytuacja w Grecji jest nieustannie monitorowana, a o zagrożeniu pożarowym będą informować na swoich profilach w mediach społecznościowych i na stronach internetowych ambasady Polski na zagrożonych terenach.

- Pamiętaj, że za Twoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów grupowych odpowiada organizator wycieczki. Jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, możesz skontaktować się z odpowiednią placówką zagraniczną. Jeśli sytuacja zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu, warto skorzystać z czynnych całą dobę telefonów alarmowych, których listę znajdziesz tutaj – czytamy w komunikacie.

Jakie obowiązki wobec konsumentów mają biura podróży?

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizatorzy turystyki mają obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedniej pomocy podróżnym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w tym udzielenia odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, a także udzielenia podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.

Ponadto prawo (art. 48 ustęp 9 powyższej ustawy) gwarantuje, że w przypadku imprezy turystycznej obejmującej transport, "organizator turystyki zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami".

- W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy – czytamy w art. 48 ustępie 11 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Stan wyjątkowy na Rodos

Sytuację w Grecji monitoruje sztab zwołany przez MSZ oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, w porozumieniu z przedstawicielami biur podróży. Jak zapewnia na swoim profilu w mediach społecznościowych Grecka Narodowa Organizacja Turystyczna w Polsce, stan wyjątkowy wprowadzony na wyspie Rodos związany jest z procesem oceny szkód poniesionych w wyniku pożarów.