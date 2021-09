Pozew gastro przeciwko Skarbowi Państwa - ostatni moment na dołączenie

Do 18 września można przyłączyć się do pozwu zbiorowego przedsiębiorców z branży gastronomicznej przeciwko Skarbowi Państwa. O odzyskanie strat spowodowanych wprowadzonymi lockdownami ubiegają się obecnie przedstawiciele ok. 400 lokali gastronomicznych.

Autor: EJ; horecatrends.pl Data: 14 września 2021 13:22