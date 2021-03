Prezes IGGP: Wszelkie obostrzenia są bez podstawy prawnej

- W końcu otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oficjalny ogólnopolski protokół sanitarny, który ma być jedynym dokumentem do stosowania przy kontrolach sanepidu. Skoro mamy jednolity protokół sanitarny to może od 10 kwietnia rząd otworzy w końcu gastronomię na wolnym powietrzu - mówi serwisowi horecatrends.pl Jacek Czauderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

- Zamykanie całej gospodarki jest kolejnym bolesnym ciosem dla nieczynnej od miesięcy gastronomii, której funkcjonowanie lub zamknięcie nie ma żadnego wpływu na wzrost/spadek zachorowań. W końcu 22 marca otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oficjalny ogólnopolski protokół sanitarny, który ma być jedynym dokumentem do stosowania przy kontrolach sanepidu - wylicza prezes IGGP.

I dodaje: skoro mamy jednolity protokół sanitarny to może od 10 kwietnia rząd otworzy w końcu gastronomię na wolnym powietrzu, czyli ogródki przed lokalami?

- Wszelkie obostrzenia są bez żadnej podstawy prawnej, bo ograniczenia swobody działalności gospodarczej powinny być wprowadzane w drodze ustawy albo poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Wtedy przedsiębiorcy mogliby otrzymać odszkodowania od Państwa. Ale jak ogłaszać stan klęski żywiołowej przy otwartych kościołach, w których ma być 1 osoba na 20 m kw. Jestem praktykującym katolikiem i nie zdarzyło mi się widzieć na niedzielnej mszy św. W kościele o powierzchni 400 m kw 20 osób. Zwykle jest 50, 60 i więcej. Zwykła hipokryzja i sztuczne sterowanie gospodarką i obostrzeniami - dodaje.

Jego zdaniem wprowadzanie obostrzeń i restrykcji bez podstawy prawnej jest w oczach społeczeństwa i przedsiębiorców branż zamkniętych bezprawne, dlatego jedynym wyjściem są pozwy zbiorowe. - Nasza branża organizuje pozew zbiorowy przeciwko skarbowi państwa, największy taki pozew w powojennej Polsce. Zbliżamy się do 500 uczestników tego pozwu prowadzonego przez kancelarię Jacek Dubois i wspólnicy. Do Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej dołączyła branża eventowa, sklepików szkolnych i najemców usługowych w centrach handlowych. W ten sposób zaczynamy integrację mikro, małych i średnich przedsiębiorców - mówi jacek Czauderna.

Obecne restrykcje mają być luzowane ze znamienną datą 10 kwietnia 2021 r. - I bardzo liczymy, że będą w końcu dotyczyły przede wszystkim branży gastronomicznej! - zapewnia prezes IGGP.

Jaxcek czauderna jest zdania, że obecnie, w pandemii, jest to też jedyny moment na integrację mikro, małych i średnich firm polskich, które są ignorowane przez programy pomocowe PFR. - Zarówno przez odrzucanie wniosków o subwencje finansowe bez podawania konkretnych przyczyn - tym przedsiębiorcom doradzamy drogę odwoławczą przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Są przedsiębiorcy, którzy otrzymują odmowy subwencji finansowych PFR z powodu... nadpłaty podatku do Urzędu Skarbowego albo składek do ZUS. Podania o zwrot tych nadpłat są przez te urzędy odrzucane a PFR nie płaci subwencji finansowej bo algorytmy cyfryzowanego państwa polskiego odrzucają wnioski wsparcia finansowego - mówi.

- Nie mamy cały czas decyzji rządu w sprawie naszego wspólnego wniosku pomocy finansowej dla przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek przychodów powyżej 70%, bez klasyfikacji PKD i form zatrudnienia pracowników. Ten wniosek branża gastronomiczna składa wspólnie z z branżami eventową, sklepików szkolnych, najemców punktów usługowych w centrach handlowych. Tarcza PFR 3.0 dla pominiętych i wykluczonych z pomocy finansowej przedsiębiorców musi stać się faktem i zostać uruchomiona przez Polski Fundusz Rozwoju. Projekt tarczy PFR 3.0 jest aktywnie popierany przez Rzecznika MŚP pana Adama Abramowicza - dodaje Jacek Czauderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.