Restauracje i hotele weryfikujące gości unikną ograniczeń?

Przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie do osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób z negatywnym testem na koronawirusa, unikną czasowych ograniczeniem w prowadzeniu działalności. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy covidowej.

Autor: horecatrends.pl za rynekzdrowia.pl Data: 30 sierpnia 2021 07:12

Nowa ustawa covidowa

Rząd szykuje nowelizację projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zakres planowanych zmian znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt nowych regulacji przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.

Oprócz możliwości skierowania niezaszczepionych pracowników na bezpłatny urlop (Zob. Co pracodawca będzie mógł zrobić z niezaszczepionym pracownikiem?), projekt ten zakłada m.in., że przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie do osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób z negatywnym testem na koronawirusa, unikną lockdownu. Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli.

Jak weryfikować?

W projekcie podano także, jak miałaby wyglądać taka weryfikacja.

- W celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych – czytamy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Jakie ograniczenia w czwartej fali?

"Tego, że pewne obostrzenia się pojawią, możemy być pewni, że pewien rygor zostanie zaostrzony, w większości w tych województwach, które mają bardzo niski poziom zaszczepienia" - zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zob. Czwarta fala: na jakie obostrzenia powinna przygotować się HoReCa?

Adam Niedzielski potwierdził, że podobnie jak podczas poprzednich fal zachorowań, brany pod uwagę jest podział kraju na strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. Strefy miałyby być definiowane na poziomie powiatów.