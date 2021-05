Rynek pracy w gastronomii. Czeka nas "rynek pracownika"?

- Może dojść do sytuacji, kiedy to w gastronomii będziemy mieli do czynienia z „rynkiem pracownika”. To z kolei może skutkować zwiększoną presją płacową - mówi Jarosław Karlikowski, radca prawny, odpowiedzialny za praktykę Prawa Pracy w kancelarii Noerr.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 10 maja 2021 09:09